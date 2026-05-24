Яскравим прикладом є українська блогерка, яка викладає відео у TikTok під ніком KristinaSkazala. Жінка підкорює мережу своїми кумедними роликами з продуктами, з яких вона створює цілі сюжети.

Українська блогерка веселить мережу об'ємними картинами з їжі

Насправді це не просто картини, а цілі об'ємні панно, які розповідають певну історію. Є у Крістіни епізод про санітарку Лєночку, яка першою отримала аналізи куріпки та дізналася, що та є нульовим пацієнтом хантавірусу. Лєночка зроблена з яйця, пекінської капусти та моркви по-корейськи та пересувається на дитячому велосипеді з сосисок.

Блогерка створює з їжі сюжети

Також чимало переглядів було на історії про маму з дітками, яка гуляла в парку. Одну дитину вона везла у візочку, бо та була зовсім маленькою. Підписники особливо зацінили очі матусі.

Блогерка перетворює звичайний обід на комедію

Подібні ролики блогерка почала знімати зовсім нещодавно, але її аудиторії вони дуже зайшли. Все почалося з того, що вона нібито готувала обід чоловіку, а вийшли кумедні відео з елементами фуд-арту.

Блогерка перетворює їжу на героїв скетчів

Саманта Лі створює на тарілці шедеври

Однією з найвідоміших фуд-арт-блогерок у світі є дівчина з Малайзії, яку звати Саманта Лі. Вона буквально перетворила їжу на тарілці на свій успіх в Instagram. Зі звичайних продуктів та страв Саманта створює шедевральні картини. Про її роботи в різні часи писали приблизно так: "Це мистецтво, яке має настільки нереальний вигляд, що це навіть шкода їсти".



Картина з їжі Саманти Лі / Фото з інстаграму фуд-блогерки

Саманта ніде спеціально не навчалася фуд-арту. Все почалося доволі очевидно. Жінка стала робити кумедні замальовки на тарілці у 2008 році, коли була вагітна другою дитиною. Її старша донька дуже погано їла, і тоді мама знайшла спосіб перетворити звичайний сніданок на захопливу гру. Через кілька років Лі почала викладати свої роботи в Instagram і з того часу назбирала вже понад 500 тисяч підписників.

А ви знали? А ви знали, що "батьком" фуд-арту вважають італійського художника XVI століття Джузеппе Арчімбольдо. Він став знаменитим завдяки своїм портретам, повністю складеним із фруктів, овочів, квітів та риби, пише Britannica. Він вмів так розташувати їжу, що це нагадувало людські портрети. У XX столітті його роботами надихався навіть Сальвадор Далі.

У Китаї дівчина зубами створює скульптури

Хтось з їжі викладає на тарілці цілі картини та створює кумедні об'ємні сюжети, а китаянка Чень Цінь зубами створює цілі скульптури. Як писав 24 Канал раніше, дівчину навіть прозвали 3D-принтером. Вона буквально вигризає з моркви різні фігури, архітектурні споруди та пам'ятки.

Таке незвичайне для себе хобі Чень відкрила випадково. Дівчина навіть експериментувала з білою та зеленою редькою, але врешті-решт морква виявилася найкращим матеріалом.