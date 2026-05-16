Соцмережі все частіше відкривають нам залаштунки знімань кіно та реклами. Наприклад, у TikTok зіркою став хлопець з Китаю, що створює страви, які неможливо скуштувати, хоча вигляд вони мають максимально апетитний. Він буквально нас дурить й за свій обман отримує мільйони переглядів. І це не дивно, бо на його роликах можна залипнути.

Як китаєць створює реалістичні страви, які не можна їсти

Хлопець викладає свої відео під іменем Food model factory. Його ролики зі створенням максимально реалістичних страв збирають мільйони переглядів. Люди не можуть повірити, що все це зроблено ледь не з монтажної піни, гелю чи навіть пластиліну. Він також використовує молди у формі потрібних продуктів чи навіть сам створює формочки. Фудстиліст реалістично передає вигляд відварених креветок, капусти кімчі, пюре, сосисок, хліба, риби, м'яса, макаронів, шашликів, різних салатів та інших страв.

Китаєць створює реалістичні страви з підручних засобів: дивіться відео

Як з'ясувалося, хлопець не просто робить ці "страви", щоб набивати популярність у TikTok. Він має чимало замовлень на свої вироби. Зазвичай такі декоративні речі замовляють ресторани, продуктові магазини, кейтерингові компанії, а також фудстилісти чи реквізитори для різних знімань.

Як зробити штучний шашлик: дивіться відео

Мережа реагує по-різному на подібні "страви". Хтось каже, що все одно видно, що це все ненатуральне, а хтось навпаки впевнений, що у хлопця виходить дуже реалістично:

"це страви, що показуються в китайських телесеріалах";

"просто готуйте справжню їжу, це у вас краще вийде";

"їжа майбутнього";

"має смачний вигляд, але на смак як отрута";

"деякі його страви настільки реалістичні, що стає страшно";

"на вигляд – смачно, на смак – можна зламати зуби.

Китаєць створює фейкову їжу: дивіться відео

Як створюють їжу для кіно та реклами?

Ви ж знаєте, що для реклами та кіно використовується несправжня їжа? У індустрії цим займаються фудстилісти. Вони використовують підручні засоби, щоб створити на екрані апетитну картинку, наприклад, засоби для волосся, моторне мастило, картопляне пюре швидкого приготування, лак для волосся, монтажну піну, клей ПВА. Фудстилісти працюють над тим, щоб страви мали ідеальний вигляд, навіть якщо вони стають абсолютно неїстівними, пише The Guardian, який поспілкувався одразу з шістьма профі своєї справи.

Ось кілька найцікавіших прийомів, якими користуються фудстилісти, щоб створити апетитні страви для відео:

для ідеальної кави в кадрі стилісти можуть змішати воду з желатином та спеціальним соусом для кольору, щоб напій мав бездоганно гладку поверхню без зайвих олійних плям. Для цього також беруть розбавлений соєвий соус та вершки;

апетитна індичка може бути справжньою, але стилісти не готують птицю повністю. Замість цього вони набивають її мокрими паперовими рушниками для об'єму та змащують сумішшю води та засобу для миття посуду для апетитного блиску;

всі стилісти знають, що працювати з морозивом просто нереально, адже він тане під світлом софітів. Тому вони можуть використовувати суміш кондитерської глазурі та цукрової пудри;

стилісти часто ховають за стравою розігріті в мікрохвильовці вологі тампони або ватні кульки, які довгий час випускають густу пару в кадрі.

Оманлива реклама може стати приводом для штрафів

У багатьох країнах світу діє заборона на використання предметів, які імітують справжню їжу. Наприклад, у США це регулює Federal Trade Commission (FTC). Реклама харчових продуктів не може вводити в оману покупців, тому використання занадто ідеальних продуктів у кадрі може стати приводом для серйозних санкцій.

До речі, був відомий кейс, коли у 60-х роках компанія Campbell’s Soup використовувала скляні кульки, які поклала на дно тарілки, щоб овочі в супі не тонули й мали більш наваристий вигляд. Тоді FTC змусила їх припинити транслювати цю рекламу, бо це створювало ілюзію більшої кількості овочів, ніж було насправді.

Китайський фудблогер робить прозору їжу

Живе у Китаї ще один цікавий фудблогер, який створює прозору їжу. Кай Нань повністю відтворює силуети курячої ніжки, бургера, суші та інших продуктів. Але чоловік робить не просто прозорі страви, він також і передає їхній смак.

Все це зав'язано на молекулярній кухні, яка дає можливість зрозуміти, як змінюються продукти під час приготування на хімічному та фізичному рівнях та створити нові незвичайні страви.