Несемо вам чергову цікаву історію, яка вразить ваше серденько та очі. У Китаї фудблогер створює прозорі страви, які нагадують скло, проте на смак вони один в один як звичайні. Своє мистецтво він викладає в YouTube, де назбирав вже майже 200 тисяч підписників.

Як китайський фудблогер створює прозорі страви?

Фудблогер Кай Нань, відомий своїми неординарними кулінарними рішеннями, став зіркою мережі завдяки створенню прозорих страв. Зокрема, він створив смажену курку, яка на вигляд нагадує скло. Використовуючи складні методи молекулярної гастрономії, він перетворює їжу на справжні об’єкти мистецтва.

Відео під назвою "Я хочу зробити смажену курку прозорою, але результат дивний" зібрало майже мільйон переглядів лише на YouTube. Глядачів вразила неймовірна деталізація страви, яка водночас викликає захоплення та одразу купу запитань. З чого вона зроблена? Чи насправді вона на смак як курка?

Прозора курка з молекулярної кухні: дивіться відео

У своєму відео Кай Нань детально пояснює процес "реконструкції" курки: він відтворює її буквально по деталях. Спочатку блогер формує кістки із суміші кісткового мозку, колагену та холодного гелю у спеціальних формах. Для створення "м'яса" він перетворює курятину на рідину, а потім за допомогою техніки сферифікації відновлює структуру м'язових волокон. На фінальному етапі "скляне" "м'ясо" та "кістки" він з’єднує в одній формі, створюючи готову страву.

Судячи з відео, які чоловік викладає в YouTube, він бавиться з різними текстурами та стравами. Наприклад, він вже робив скляний бургер, прозоре куряче яйце з жовтком всередині, прозорий торт, суші та інші страви. Вигляд це все має дійсно видовищний.

Фудблогер створив прозорий бургер: дивіться відео

Відео фудблогера взагалі заслуговують на окрему нагороду. Він знімає їх у стилі ASMR, а сама картинка нагадує якусь лабораторію. Одразу видно – це точно створив не штучний інтелект.

Кай Нань створив прозорі суші: дивіться відео

Цікаво знати? Молекулярна кухня або молекулярна гастрономія – це дисципліна, яка вивчає фізичні та хімічні зміни, що відбуваються з інгредієнтами під час приготування їжі, пише Britannica. Дисципліна допомагає пояснити природу звичних явищ – наприклад, чому густішає майонез чи підіймається суфле. Головна мета цього напряму – отримувати нові знання на стику хімії та фізики, що дозволяє відійти від кулінарних традицій та створити щось нове та оригінальне. Завдяки таким дослідженням з’являються інноваційні техніки та особливий стиль кухарів.

Харчові тренди 2026 року: що модного подають на тарілках

Окрім того, що молекулярна кухня є поза зоною трендів, тому що завжди актуальна і завжди викликає подив у людей, цей рік має свої певні тенденції у кулінарному мистецтві та ресторанному світі. На перший план виходить натуральність, автентичність та виточена простота, пише Michelin Guide. Сучасні шеф-кухарі все частіше відмовляються від складних технік на користь приготування страв на відкритому вогні, вугіллі або розпеченому камінні для отримання максимально чистого смаку. Цей тренд охопив увесь світ – від Швеції до Аргентини та Китаю.

Провідні кухарі Європейських ресторанів почали все частіше переосмислювати знайомі з дитинства страви. Класичні рецепти, як-от м'ясний рулет чи оселедець із картоплею, стають витонченішими завдяки легким текстурам, делікатній подачі та сучасним акцентам, наприклад, трюфельній олії чи яблучному сидру. Такий підхід дозволяє зберегти національну ідентичність страв, роблячи їхні смаки зрозумілішими для сучасного гурмана.



Витончена подача страви залишається трендом у кулінарії / Фото Unsplash

Все більше шеф-кухарів роблять акцент на умамі – насичений, м’ясний, пікантний смак японської кухні, який поглиблює загальний смак страви. Страви стають більш пряними, більш гіркими в приємному плані. Посилюється тренд на ферментацію, насичені соуси та бульйони, кислотність. Звичайно ж, важливим складником залишається оригінальна та естетична подача, а також культура обслуговування, яка прагне до захмарних висот.

