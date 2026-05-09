Ви здивуєтеся, на що здатні люди, коли справа доходить до судових суперечок через дрібниці чи дивні переконання. Зібрали для вас добірку найдивніших позовів, які коли-небудь подавали люди до суду. Деякі з них навіть цілком зрозумілі, а деякі – доволі абсурдні, пише USA Today.

Дивіться також Вперше у світі комахи отримали юридичні права: що стоїть за несподіваним рішенням

Дивні позови, які люди подавали до суду

Це може здаватися безглуздим, навпаки дуже розумним, справедливим чи божевільним, але факт є фактом – люди реально подавали ці позови до суду:

на компанію Red Bull подали колективний позов за неправдиву інформацію. Позивачі стверджували, що вживання напою не покращило концентрацію чи швидкість реакції, попри обіцянки бренду "надати крила". Здається, тоді компанія погодилася виплатити позивачам понад 13 мільйонів доларів для врегулювання позову через нібито недобросовісну рекламу;

чоловік судився з дівчиною через те, що вона постійно сиділа в телефоні на побаченні. Це був 37-річний мешканець Остіна, штат Техас. Чоловік образився, що його супутниця під час перегляду фільму "Вартові Галактики 2" витрачала час на листування у телефоні. Як вона могла?;

у Флориді двоє відвідувачів McDonald's подали на цю мережу до суду позов на 5 мільйонів доларів. Їх збентежив той факт, що була однакова ціна на бургер із сиром та без нього. Ну, тут ніби все справедливо;

а чоловіка з Портленда муляв успіх легенди баскетболу Майкла Джордана. Аллен Рей Гекард у своєму позові на понад 800 мільйонів доларів стверджував, що він дуже схожий на Джордана, але Nike просуває саме його, а не Аллена;

інший чоловік із Теннессі був дуже нетерплячим і подав до суду на мережу Popeyes Louisiana Chicken на 5 тисяч доларів за те, що у них закінчилися їхні знамениті сендвічі;

мешканка Хайфи подала до суду на відомого телеведучого Дані Рупа за помилковий прогноз погоди. Буває;

чоловік, на ім'я Річард Овертон, подав позов проти Anheuser-Busch на 10 тисяч доларів за рекламу, що вводить в оману. Чоловік у своєму позові стверджував, що пиво не втілило його фантазії у реальність.

А ще були позови на самого себе, на Бога, на домашнього улюбленця, на Бетмена та багато-багато ще дивних та кумедних скарг.



Які кумедні позови люди подавали до суду / Фото Freepik

Найдивніші закони у світі

Поки одні люди намагаються виграти в суді через безглузді позови, інші створюють прецеденти у судовій системі. Так з'являються, на перший погляд, дивні закони, які змушують щиро дивуватися. Наприклад, у Мексиці, якщо ви їдете на велосипеді, то вам обов'язково потрібно тримати обидві ноги на педалях, пише World Nomads. В Австрії за навмисне пукання у громадському транспорті вас можуть заарештувати. А у Франції заборонено цілуватися на платформі залізничного вокзалу.

Найдивніші та найсуворіші закони діють в різних штатах Америки. Наприклад, в Аризоні за зрубування кактуса вас можуть посадити за ґрати на 25 років. У Флориді жінці заборонено спати під феном у салоні краси. На Гаваях можна мати перед собою лише один алкогольний напій одночасно. А ось ще один цікавий: у Південній Кароліні незаконно продавати музичні інструменти чи годинники у неділю. А як вам таке? У Техасі заборонено робити понад три ковтки пива стоячи. А ще тут не можна використовувати пір'яну щітку для прибирання громадських будівель.

Це цікаво! Прецедентне право – це правова система, де рішення суду у конкретній справі стає обов'язковим правилом для всіх аналогічних справ у майбутньому, пише Cornell Law School. Якщо суд вищої інстанції вже виніс рішення з певного питання, нижчі суди не мають права вирішити інакше. Це дозволяє праву адаптуватися до життя через нові судові вердикти. Ось чому позов про сендвічі, які закінчилися у продажі, може змінити правила роботи подібних закладів у країні.

Найгучніші фейкові злочини

А ще раніше 24 Канал розповідав про фейкові злочини, які нібито сталися 1 квітня, у День дурня. Люди просто хотіли пожартувати, але це довело їх до в’язниці. Наприклад, одна історія сталася у 2006 у банку Массачусетса. Там 57-річна жінка після того, як зняла гроші, вирішила пожартувати. Вона передала касиру записку: "Я тут, щоб взяти гроші". Касир гумору не оцінив і негайно викликав поліцію.

А у 1950 році в Парижі за декілька днів до Дня сміху зникла зірка театру жахів "Гран-Гіньоль". Поліція почала масштабні пошуки, але вранці 1 квітня акторка прийшла до відділку. Вона зізналася, що зникнення було частиною рекламної кампанії, яку вигадав директор театру.