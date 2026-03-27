У Китаї 25-річна блогерка Чень Цінь отримала прізвисько 3D-принтера через свій незвичайний талант, пише Oddity Central. Дівчина створює деталізовані фігури з моркви, не використовуючи жодних ножів чи спеціальних інструментів.

Що вміє китаянка, яку називають 3D-принтером?

Чень Цінь навчилася робити об’ємні фігури з дрібними деталями завдяки своїм зубам. Чень вже може претендувати на звання єдиної у світі "зубної різьбярки".

Свій хист дівчина виявила випадково торік під час прямого ефіру. Перекушуючи морквою, вона вирішила заради розваги вигризти з неї просту фігуру. Глядачі були в захваті, тож Чень почала експериментувати. Спершу вона пробувала працювати з білою та зеленою редькою, але ці овочі подразнювали їй шлунок. Зрештою майстриня зупинилася на моркві: вона яскрава, досить тверда для різьблення і не шкодить травленню.

Як китаянка створює свої вироби?

Процес створення скульптур вражає: Чень не робить жодних шаблонів. Вона працює переважно передніми різцями, а для найдрібніших деталей підключає ікла. Увесь результат залежить виключно від її відчуттів та досвіду. У доробку дівчини вже понад 100 робіт, серед яких найпопулярнішими є їстівні копії Великої китайської стіни та Вежі Жовтого журавля з дуже дрібними деталями.

До речі, жоден шматочок не йде у смітник. Свої готові скульптури китаянка використовує як інгредієнти під час приготування обідів, а всі дрібні обрізки віддає на корм свиням або птиці.

Чи не шкодить таке хобі зубам?

Аби зберегти свій "робочий інструмент", Чень Цінь радикально змінила спосіб життя: дівчина майже не їсть солодкого та повністю відмовилася від газованих напоїв.

Чистить зуби китаянка щонайменше двічі на день і полоще рот після кожного приймання їжі. Вона також робить тривалі перерви в роботі, хоча зізнається, що після довгих сеансів різьблення зуби все одно стають надто чутливими.

Що таке карвінг?

По суті те що робить китаянка, називається карвінг. Карвінг – це скульптурна техніка, яка полягає у видаленні зайвого матеріалу з цільного блока для створення тривимірної форми, пише Fiveable. Для карвінгу використовують дерево, лід, фрукти, овочі та інші поверхні. Цей метод дозволяє митцям відтворювати складні деталі та текстури, що зробило його популярним у найрізноманітніших художніх традиціях – від доісторичних часів до Середньовіччя.



Карвінг по дереву

Найдавніші зразки датуються епохою палеоліту: наприклад, статуетки "палеолітичних Венер" наочно демонструють, як майстри того часу відтворювали людські форми, крок за кроком прибираючи зайвий матеріал.

У давньоєгипетському мистецтві різьблення було невіддільною частиною створення поховальних об’єктів, які відображали вірування тогочасних людей у потойбічне життя.

