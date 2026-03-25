До речі, шанси, що блискавка влучить в одну й ту саму людину двічі, надзвичайно мізерні – приблизно один на мільйон. Проте доля працівника лісопильні зі США Гері Рейнольдса повністю заперечує математику. З 2007 року небесний розряд наздоганяв його цілих чотири рази, пише Daily Star.

Як американець став живою мішенню для блискавки?

Вперше стихія атакувала Гері майже 12 років тому, коли він просто хотів взяти напій з холодильника у гаражі. Тоді удар прикував його до ліжка на місяці, залишивши по собі нестерпний біль та дивний "туман" у голові. Проте справжнє випробування було попереду: лише через 11 місяців блискавка вдарила вдруге – прямо через відчинене вікно, коли Гері прокинувся вночі від головного болю.

Наслідки цих подій виявилися значно глибшими, ніж просто опіки. Через величезні борги за лікування та постійне запаморочення чоловік почав втрачати контроль над власним тілом, що зробило його роботу лісорубом смертельно небезпечною. Постійний стрес зруйнував навіть його шлюб: після двадцяти років разом дружина подала на розлучення, не розуміючи, чому Гері "досі не оговтався".



Блискавка 4 рази потрапляла у Гері Рейнолдса / скрин відео

Блискавка переслідувала Гері у різних кінцях країни

Намагаючись почати все з нуля, чоловік переїхав за тисячу кілометрів до Північної Кароліни, але блискавка "знайшла" його і там. Третій удар стався у 2016 році в гірському будинку, а четвертий – у 2022-му, коли Гері спокійно дивився телевізор з онуками на дивані.

Таке відчуття, ніби вона мене шукає. Ніби це якась жива істота, що дихає мені в спину,

– зізнався чоловік своєму терапевту.

Гері додав, що зовні він має такий же вигляд, як і раніше, але зсередини він відчуває себе зовсім іншою людиною.

Статистика каже, що кожен рік у світі від розрядів страждають близько 240 тисяч людей, і приблизно 10% випадків є летальними. Випадок Рейнольдса залишається одним із найбільш загадкових. Можна сказати, що стихія буквально "переслідує" чоловіка.



Як уберегтися від удару блискавки?

Головне запам’ятайте: на відкритому просторі безпечних місць під час грози просто не існує, пише National Weather Service. Якщо ви чуєте грім, це означає, що блискавка вже достатньо близько. У такому разі потрібно негайно шукати надійне укриття: капітальну будівлю або автомобіль із металевим дахом і піднятими вікнами. Залишатися в безпеці варто щонайменше 30 хвилин після останнього звуку грому.

Якщо гроза застала вас на вулиці й надійного сховища поруч немає, можна лише спробувати знизити ризики. Негайно зійдіть з пагорбів чи хребтів. Ніколи не лягайте на землю всім тілом і не ховайтеся під поодинокими деревами чи скельними виступами. Також слід якнайшвидше вийти з води та триматися якомога далі від об'єктів, що проводять струм: ліній електропередач, металевих парканів чи вітряків.

Перебуваючи всередині приміщення, також слід дотримуватися правил: не користуйтеся комп’ютерами, побутовою технікою чи будь-яким електрообладнанням, що має прямий контакт із мережею. Уникайте контакту з сантехнікою – не підходьте до раковин та ванн. Тримайся далі від вікон, дверей та відкритих терас, а також не лягай на бетонну підлогу і не притуляйся до бетонних стін, оскільки вони можуть проводити електричний розряд.

