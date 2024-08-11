Він зробив це через те, що точно знав, як вибратися з них.

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Аби відтворити трюк з хиткими пісками, хлопець спеціально застряг ногами на брудному пляжі в Австралії.

Люди повинні турбуватися не про хиткі піски, а про приплив. Деякі люди застряють, а коли приплив повертається, він підіймається вище за їхню голову, і в підсумку вони тонуть,

– пояснив блогер.

Потім він показав своїм глядачам, як вибратися. Він закликає людей лягти на спину і створити якомога більше поверхні.

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Додамо, що хиткий пісок можна зустріти в найрізноманітніших природних умовах. Як правило, він виникає там, де вода насичує пухкий пісок, утворюючи кашоподібну, нестійку суміш.

Хиткі піски часто утворюються вздовж берегів річок, де рівень ґрунтових вод знаходиться близько до поверхні. Його можна зустріти і на прибережних ділянках, особливо в місцях припливів і відливів.

Також слід бути обережним на болотах, болотах, берегах озер і пустель. Крім того, небезпеку можуть становити будівельні майданчики.