Он сделал это из-за того, что точно знал, как выбраться из них.

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Чтобы воспроизвести трюк с шаткими песками, парень специально застрял ногами на грязном пляже в Австралии.

Люди должны беспокоиться не о зыбучих песках, а о приливе. Некоторые люди застревают, а когда прилив возвращается, он поднимается выше их головы, и в итоге они тонут,

– объяснил блогер.

Затем он показал своим зрителям, как выбраться. Он призывает людей лечь на спину и создать как можно больше поверхности.

Как спастись из ловушки: смотрите видео

Добавим, что зыбучий песок можно встретить в самых разнообразных природных условиях. Как правило, он возникает там, где вода насыщает рыхлый песок, образуя кашеобразную, неустойчивую смесь.

Зыбучие пески часто образуются вдоль берегов рек, где уровень грунтовых вод находится близко к поверхности. Его можно встретить и на прибрежных участках, особенно в местах приливов и отливов.

Также следует быть осторожным на болотах, болотах, берегах озер и пустынь. Кроме того, опасность могут представлять строительные площадки.