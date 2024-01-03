Дівчині раптово стало зле, коли вона готувалася до побачення зі своїм чоловіком Стю.

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Раптом Стю знайшов її непритомною на дивані. Він викликав медиків. У лікарні лікарі робили все можливе, аби жінка залишалася живою.

Перша ніч була вирішальною, і вона минула не дуже добре, коли Стю сказали, що він повинен підготуватися до того, що я не виживу,

– пригадала жінка.

Протягом ночі вона пережила декілька зупинок серця, клінічну смерть і була введена в медикаментозну кому.

Довідка. Клінічна смерть – це час від повної зупинки кровообігу та дихання, до настання необоротних змін в клітинах організму (коли їх вже не можна повернути до життя), триває вона в середньому 3 – 5 хвилин.

"Ніхто на той момент не знав, що відбувається, крім моїх найближчих родичів, але моя подруга-екстрасенс зв'язалася з моєю сестрою і запитала, що відбувається. Вона сказала, що мій дух був у її вітальні, і я просила її написати записки для моїх хлопчиків та батька. Я сказала подрузі, що моє тіло руйнується, і я не думала, що зможу повернутися до нього, але вона була сувора зі мною і наказала мені повернутися. Тим часом у лікарні моїй родині сказали готуватися до кінця", – поділилася жінка.



Жінка пережила клінічну смерть / Фото Metro

Коли медики вирішили вивести її зі штучної коми, Кірсті сказала, що отямилася "миттєво". Ще більш дивовижно те, що пошкодження її легень і серця практично не були виявлені під час сканування всього через декілька тижнів після того, як у неї виникли проблеми зі здоров'ям.

Що про це каже сама жінка

Вона пригадала, що, повернувшись у своє тіло, вона точно знала, що їй потрібно зробити, щоб зцілитись.

Я зрозуміла, що я не вмираю, тіло продовжує рухатись, і що моя місія тут ще не закінчена. Я сказала лікареві, що вилікувала свої легені, і він запитав, як, тому я поділилася своєю історією. Я пішла, відчуваючи радість та натхнення щодо свого одужання,

– підсумувала жінка.

Додамо, що дійсно існує чимало історій про досвід людей, що потрапляли в стан клінічної смерті та поверталися до життя. Вони розповідають про те, що бачили "світло в кінці тунелю" або спілкувалися з янголами чи мертвими родичами, поки були "по той бік життя".