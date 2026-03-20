А от 34-річна мандрівниця Айре Андріяуске з Литви вирішила, що такі банальні композиції з готельних рушників — не для неї й влаштувала справжню "битву". Це історія про те, як звичайний туристичний тренд вийшов на новий рівень і отримав шалену популярність у соцмережах, пише What's the Jam.

З чого почалася битва рушників у Хургаді?

Айре заселилася у свій номер і одразу ж побачила в ньому фігурку з рушника — це був той самий звичайний лебідь. Не довго думаючи, дівчина вирішила створити власну фігурку. Вона також залишила записку та чайові й сама того не підозрюючи, спровокувала щоденні змагання з прибиральницею.



Дівчина влаштувала батл рушників з покоївкою готелю / скрин відео

Щодня, повертаючись до номера, туристка знаходила нову фігуру: від слонів до крокодилів, і щоразу намагалася перевершити покоївку. У хід пішли не лише рушники, а й окуляри, кришки від пляшок і навіть чарки.



Покоївки єгипетського готелю втягнулися у батл рушників / скрин відео

Дівчина майструвала крабів та змій, а персонал відповідав складними конструкціями на кшталт мавп, що звисали з вішаків. Ця іронічна дуель стала головною розвагою відпустки дівчини та зробила класну рекламу готелю.

Туристка в Єгипті влаштувала битву фігурок з рушників: дивіться відео

Тепер підписники Айре гадають, хто ж насправді переміг у цій м’якій "битві". Ось що пишуть користувачі мережі:

"Звідки вони просто так знають, як це робити? Геніально!";

"Той момент, коли персонал готелю б’ється між собою, щоб прибирати її номер";

"Ти була на висоті, але готель тебе переграв".

Звідки пішов тренд на фігурки з рушників у готелях?

Фігурки з рушників у готелях або так зване мистецтво towel origami відомі по всьому світу й мають доволі довгу історію. Ну, не таку, як саме оригамі, але теж довгу та цікаву. Виявляється, ще у 1529 році високі двори Європи складали льон та інші тканини у цікаві фігури для декорування своїх помешкань, пише National Geographic.

Що стосується усім відомих лебедів, квіточок, різних тварин та цілих композицій з білих готельних рушників, то цьому декору ми можемо подякувати стюардам на круїзних лайнерах. Саме вони у 1980-х роках почали крутити фігурки з рушників, щоб потішити пасажирів під час довгих подорожей.



Слоники з готельних рушників / фото Freepik

Towel origami і досі дуже популярне у сфері туризму. На цю тему навіть проводять майстер-класи та написана ціла книга з купою дизайнів, які можна створити вдома зі своїми рушниками.

