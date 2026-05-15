Цього разу народ знову почав ширити архівне відео з жінкою, яка дуже емоційно прогнозує кінець перемоги. Зокрема відео згадав користувач Elvenor Hoxley. На високих тонах жінка стверджує, що довгоочікувана перемога настане саме 15 травня. Цим вона викликала шквал іронії та скепсису в коментарях. Народ жартує, що жінка забула вказати, якого саме року настане перемога.

Як мережа реагує на "пророцтво" про перемогу 15 травня

Це відео завірусилося приблизно навесні 2024 року. З того часу його рознесло вже чимало пабліків та користувачів мережі. Вже й не знайти коренів, хто першим його поширив. Жінка, яку у мережі називають Жужа, дуже експресивно запевняє українців, що перемога настане у конкретну дату: "Ура! Ура! Ура! Перемога буде! Люди, перемога буде. У травні буде перемога, 15 травня".

До речі, пізніше жінка записала відео, де заявила, що їй набридли люди, які питають про перемогу й сказала, що рік "один тільки Бог знає".

Жінка каже, що перемога буде 15 травня: дивіться відео

Відтоді щороку в середині травня цей ролик знову "відкопують" і запускають у соцмережах, а користувачі жартують про чергове очікування. З того часу відео назбирало чимало вподобайок переглядів й, звісно ж, коментарів. Прискіпливі коментатори підмітили, що жінка не уточнила, якого саме року буде перемога. Ось що пишуть:

"Весняне загострення. Будьте уважні. Бережіть себе і турбуйтесь за хворих";

"Перемога буде 15 травня, але вона не сказала якого року";

"А що кажуть лікарі?";

"Це чорний гумор";

"Це абсолютно не смішно та навіть сумно";

"Вже третій рік має бути перемога на 15 число";

"Щось трохи затягнувся цей прогноз".

Ось як ще українці реагували на це "пророцтво":



Українці реагують на прогноз щодо перемоги / Фото з соцмереж



Меми про те, що перемога буде 15 травня / Фото з соцмереж



Мережа реагує на пророцтво щодо перемоги 15 травня / Фото з соцмереж

Жарти жартами, але щиро віримо в нашу спільну перемогу, яка обов'язково настане тільки завдяки щоденній праці, донатам та єдності кожного українця навколо ЗСУ.

Рабин "передбачив" перемогу

А пам'ятаєте, як головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький у жовтні минулого року припустив, що війна в Україні може завершитися вже в січні 2026 року, пише "Фокус". На його думку, бойові дії в Україні мають припинитися не пізніше 15 січня 2026 року. Свій оптимістичний прогноз він базував на настроях авторитетних американських та європейських еліт, які нібито добре знаються на цьому.

Як українці жартували про парад у Москві

Українці вміють жартувати щодо будь-яких приводів. Ще нещодавно 24 Канал зібрав для вас найкумедніші меми та реакцію українців на проведення "параду перемоги" на Червоній площі. Українці жартували про те, що цей парад може пройти тільки з дозволу ЗСУ, а також сміялися з того, що люди прийдуть на цей парад у памперсах. Нагадаємо, що цього року парад у Москві пройшов без військової техніки. У Міноборони Росії заявили, що це обумовлено "поточною оперативною обстановкою".

А ще напередодні "Дня перемоги" росіян привітали плакатом з мавпою. Подія сталася у Новосибірську. Це так місцевий зоопарк вирішив відзначитися. Реготала вся мережа.