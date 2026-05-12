Сам Єрмак звинувачення спростував і заявив, що у нього немає жодного будинку, розповідав 24 Канал. Мова йде про кооператив "Династія", який будував житло під Києвом. Учасники кооперативу домовилися побудувати 4 приватні резиденції для власного проживання. Мережа вибухнула мемами щодо оголошення підозри Єрмаку.

Реакція мережі на оголошення підозри Єрмаку

Така резонансна справа, звичайно ж, не могла пройти повз соцмережі, де українці не тільки активно її обговорюють, а і жартують. Ось що пишуть люди, зокрема, у Threads:

"Володимир Олександрович казав же, що Україну чекають хороші новини. Не збрехав";

"Десь ми вже це бачили... ще жоден не сів, хіба приліг на шезлонг у якомусь розкішному готелі біля Середземного моря";

"Людина на фронті, навіщо ви її чіпаєте";

"Пан Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною". Вова";

"Єрмак зустрічає антикорупціонерів у костюмі від американського елітного бренду Tom Ford за 289 400 гривень";

"Питання: чому костюм не повернув державі?";

"З Єрмаком, Менделем і "Мінді-гейтом" щось пішло не так, у мене вже сили на межі".

Як ще українці реагують на оголошення підозри у корупції Єрмаку:



Що відомо про кооператив "Династія"?

НАБУ оприлюднило відео, в якому розповіло деталі схеми щодо кооперативу "Династія". Це проєкт будівництва елітних приватних резиденцій у селищі Козин під Києвом, який фігурує у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень. Концепція будівництва зародилася у травні 2020 року на землях, що належали компанії BLOOM Development.

За даними слідства, організатором проєкту став "Че Гевара" – ймовірно Олексій Чернишов, який у 2020 році очолював Міністерство розвитку громад та територій. "Че Гевара" залучив до реалізації проєкту Андрія Єрмака ("Карлсон") та інших осіб.



План передбачав зведення чотирьох розкішних будинків площею близько 1000 м² кожен, а також спільної п'ятої резиденції зі спа-зоною та басейном. Вартість будівництва однієї резиденції становила близько 2 мільйонів доларів. Активна фаза робіт почалася у червні 2021 року, причому будівництво не зупинялося навіть після початку повномасштабного вторгнення.

Для створення вигляду законності учасники заснували кооператив "Сонячний берег", через який проходило лише 10% "білого" фінансування. Основна ж частина коштів, за версією НАБУ, надходила, зокрема, від корупційних схем в "Енергоатомі". У 2025 році через розслідування проєкт намагалися законсервувати, а майно – вивести з-під можливого арешту.

Реакція Офісу президента на підозру Єрмаку

Новину про оголошення Андрію Єрмаку підозри в корупції прокоментував радник українського президента Дмитро Литвин, повідомляв 24 Канал. Він розповів, що процесуальні дії у цій справі ще тривають, тому робити остаточні висновки ще зарано.

Також Дмитро Литвин відповів на запитання журналістів щодо того, як до оголошення підозри поставився президент. Він сказав що "немає чому дивуватися", тому що відповідний контекст уже давно був присутній у медіапросторі.