На этот раз народ снова начал распространять архивное видео с женщиной, которая очень эмоционально прогнозирует конец победы. В частности видео вспомнил пользователь Elvenor Hoxley. На высоких тонах женщина утверждает, что долгожданная победа наступит именно 15 мая. Этим она вызвала шквал иронии и скепсиса в комментариях. Народ шутит, что женщина забыла указать, в каком именно году наступит победа.

Как сеть реагирует на "пророчество" о победе 15 мая

Это видео завирусилось примерно весной 2024 года. С того времени его разнесло уже немало пабликов и пользователей сети. Уже и не найти корней, кто первым его распространил. Женщина, которую в сети называют Жужа, очень экспрессивно уверяет украинцев, что победа наступит в конкретную дату: "Ура! Ура! Ура! Победа будет! Люди, победа будет. В мае будет победа, 15 мая".

Кстати, позже женщина записала видео, где заявила, что ей надоели люди, которые спрашивают о победе и сказала, что год "один только Бог знает".

С тех пор ежегодно в середине мая этот ролик снова "откапывают" и запускают в соцсетях, а пользователи шутят об очередном ожидании. С тех пор видео собрало немало лайков просмотров и, конечно же, комментариев. Придирчивые комментаторы подметили, что женщина не уточнила, какого именно года будет победа. Вот что пишут:

"Весеннее обострение. Будьте внимательны. Берегите себя и беспокойтесь за больных";

"Победа будет 15 мая, но она не сказала какого года";

"А что говорят врачи?";

"Это черный юмор";

"Это совершенно не смешно и даже грустно";

"Уже третий год должна быть победа на 15 число";

"Что-то немного затянулся этот прогноз".

Шутки шутками, но искренне верим в нашу общую победу, которая обязательно наступит только благодаря ежедневному труду, донатам и единству каждого украинца вокруг ВСУ.

Раввин "предсказал" победу

А помните, как главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий в октябре прошлого года предположил, что война в Украине может завершиться уже в январе 2026 года, пишет "Фокус". По его мнению, боевые действия в Украине должны быть прекращены не позднее 15 января 2026 года. Свой оптимистический прогноз он базировал на настроениях авторитетных американских и европейских элит, которые якобы хорошо в этом разбираются.

Как украинцы шутили о параде в Москве

Украинцы умеют шутить по любым поводам. Еще недавно 24 Канал собрал для вас самые смешные мемы и реакцию украинцев на проведение "парада победы" на Красной площади. Украинцы шутили о том, что этот парад может пройти только с разрешения ВСУ, а также смеялись с того, что люди придут на этот парад в памперсах. Напомним, что в этом году парад в Москве прошел без военной техники. В Минобороны России заявили, что это обусловлено "текущей оперативной обстановкой".

А еще накануне "Дня победы" россиян поздравили плакатом с обезьяной. Это произошло в Новосибирске. Это так местный зоопарк решил отличиться. Хохотала вся сеть.