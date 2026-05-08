Наприклад, російські плакати до "Дня перемоги" знову стали приводом для мемів та численних жартів. Цього разу увагу мережі привернуло зображення мавпи, яке з’явилося в Новосибірську. У соцмережах уже жартують, що "такого привітання ніхто не чекав".

Дивіться також Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России", – Зеленський

Як мавпа з'явилася на плакаті, присвяченому "Дню перемоги"

Як пишуть місцеві російські пабліки, плакат розмістив новосибірський зоопарк. На банері зображений орангутан на прізвисько Бату. Виявляється, місцеві жителі обурилися тим, що з нагоди події для плаката обрали саме мавпу.



Росіян привітали з 9 травня / Фото з соцмереж

До речі, колись Бату хотіли зробити талісманом міста. Провели голосування, в результаті якого мерія думала, що містяни оберуть снігового барса Саяна, проте всі проголосували за руду мавпу, яка виграла із великим відривом. Тоді чиновники відкинули цю ідею, бо не захотіли, щоб мера та губернатора порівнювали "з кимось не тим". А чого?



Росіян привітали з "Днем перемоги" плакатом з мавпою / Фото з соцмереж

Реакція мережі на плакат із мавпою

Українці вже на повну регочуть над цією новиною. Ось що пишуть:

"Дно перемоги";

"Які ж вони тупі, жартують зі своїх же, не помічаючи цього";

"Це вже не тонко, це товсто";

"Країна мавп";

"Тварина не винувата, що в тій країні живуть такі люди";

"Путіна без гриму сфоткали";

"Треба було на плакаті чортів зобразити!";

"Це скоріше рудий Трамп, а не Путін";

"Так мавп ще ніхто не ображав".

Для довідки! Орангутани є одними з найрозумніших тварин серед приматів після людини, пише Borneo Nature Foundation. Вони здатні використовувати інструменти, планувати дії та вирішувати складні завдання. Також у них спостерігають елементи культурної поведінки, яка відрізняється між різними популяціями. Це свідчить про високий рівень когнітивних здібностей і навчання через досвід.

Плакат "С днем Попеды!" повеселив мережу

Цього року росіяни неабияк веселять мережу, підкидаючи все більше дров у багаття жартів та мемів. Кілька днів тому в місті Пит-Ях Ханти-Мансійського автономного округа з'явився плакат з написом: "С днем Попеды!", пише NV з посиланням на російські медіа.

Лаконічний банер розмістили на будівлі місцевої Дитячої школи мистецтв. Мер міста Сергій Єлішев, який вже побіг скаржитися до ФСБ, пояснив появу плаката тим, що підрядник "проявив самостійність". Нібито він не погодив усі етапи створення та розміщення розтяжок. Єлішев вирішив, що це диверсія, бо цей підрядник вже не вперше так чудить.

Які ще кумедні новини варто прочитати?

Нещодавно зібрали для вас добірку мемів про "парад перемоги", який планують провести 9 травня у Москві. Українці жартують, що росіяни прийдуть на захід у памперсах, а Путін – під антидроновою сіткою.

Нагадаємо, що цього року так званий парад перемоги на Червоній площі відбудеться без військової техніки. Таке рішення влада Росії пояснила своїм громадянам "оперативною обстановкою" та зростанням критики через війну в Україні.