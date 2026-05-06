Президент США згадав свій фірмовий танець й влаштував імпровізований урок для школярів. Це сталося на Південній галявині Білого дому під час офіційного заходу, який був присвячений здоров'ю та спорту, передає Fox News.

Як Дональд Трамп навчав дітей свого фірмового танцю?

Як пишуть іноземні медіа, Дональд Трамп підписав меморандум про відновлення президентського тесту на фізичну підготовку. Це ті самі спортивні нормативи для школярів, які існували в США десятиліттями, але були скасовані за часів президентства Обами. З цієї нагоди до Білого дому запросили місцевих школярів, молодих атлетів та їхні родини.

Окрім офіційних промов про здоров'я та ініціативу "Make America Healthy Again", захід перетворився на неформальну зустріч, де Трамп не зміг відмовити собі у можливості показати фірмовий танець.

Я так багато тренуюся, максимум хвилину на день, якщо мені пощастить,

– сказав Трамп під час промови, а потім вирішив станцювати.

Момент з танцями миттєво розлетівся соцмережами: президент США вчить школярів танцювати. Коли залунала відома пісня "YMCA" гурту Village People, Трамп продемонстрував учням свої впізнавані рухи. Схоже, саме такий вигляд має президентська "хвилина спорту".

Дональд Трамп вчить дітей танцювати: дивіться відео

Діти підтримали Трампа і кілька хвилин потанцювали з ним. Але як танець раптово почався, так різко президент його й обірвав. У мережі активно обговорюють цей епізод. Хтось каже, що танець Трампа нагадує занепад американської імперії, хтось жартує, що підліткам не варто копіювати його поведінку.

Для довідки: "Танець Трампа" зародився ще під час передвиборчих мітингів "Make America Great Again" у 2020 та 2024 роках, пише Palm beach post. Це досить смішний та незграбний танець, майже роботизований. Під час нього Трамп погойдує стегнами, розмахує кулаками та майже не рухає стопами. Рухи зазвичай виконуються під хіт гурту Village People "YMCA". Танець став у соцмережах вірусним та породив чимало мемів.

Спортивний марафон по-президентськи

А тим часом у центрі Праги під час пробіжки були помічені президент Чехії Петр Павел та президент Фінляндії Александр Стубб. Як пише місцеве медіа stream.cz, Александр Стубб почав другий день свого офіційного візиту до Чехії у кросівках.

Президенти Чехії та Фінляндії пробіглися центром Праги: дивіться відео

Маршрут політиків проходив повз історичні пам'ятки. А стартувала пробіжка з Празького Граду. Пізніше стало відомо, що 58-річний Стубб та 64-річний Павел подолали понад 10,5 км. Політики бігли зі швидкістю приблизно 5,55 км/год.

Не відстає від спортивних політиків і президент Франції Емманюель Макрон. 48-річного президента помітили на пробіжці у Єревані. Місцеві пабліки та медіа показали відео, на якому Макрон у спортивному одязі разом з охоронниками бігає вулицями вірменської столиці. На відео видно, як президента супроводжують два великі пси, з якими він навіть потім привітався. Як відомо, Емманюель Макрон прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

Емманюель Макрон на пробіжці у Єревані: дивіться відео

Нещодавно у Пекіні відбувся півмарафон, де гуманоїдні роботи вперше обігнали людей. Вони показали швидкість, що перевищує людські досягнення. Наприклад, робот Lightning здолав дистанцію за 50 хвилин 26 секунд.

На музичному фестивалі у Фінляндії стався кумедний випадок. Експресивний диригент так розмахував руками, що вибив скрипку у музикантки. Скрипка коштує понад 1 мільйон доларів. Пізніше скрипалька розповіла, чи все добре з інструментом.