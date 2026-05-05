Насправді подібні конкурси дають змогу людям трохи розслабитися, зняти стрес і нарешті відпочити від цього божевільного темпу, в якому живе сучасна людина. До речі, цього року до учасників організатори конкурсу висунули нові вимоги: прийти в тематичному вбранні, бути голодними та дуже втомленими, пише Reuters.

Як у Сеулі пройшов конкурс відновлювального сну?

Для мегаполіса, що відомий цілодобовим активним життям, безтурботний відпочинок на галявині здається чимось фантастичним. Проте організаторам конкурсу Power Nap Contest вдалося на якийсь час пригальмувати активне життя. Учасники ретельно підготувалися до змагань на короткий сон. Наприклад, 20-річний студент Пак прийшов у розкішному шовковому халаті монарха династії Чосон.

Через підготовку до іспитів і підробітки я сплю по 3 – 4 години на добу, добираючи своє короткими перервами за робочим столом вдень. Я тут, щоб показати свої навички дрімоти та продемонструвати, як саме має спати король,

– каже Пак.

Поруч із ним 24-річна вчителька англійської мови Ю Мі Йон, яка одягла об’ємний надувний кігурумі у вигляді коали. Вона зізналася, що завжди страждала на безсоння.

Коали відомі своїм глибоким сном. Я прийшла в такому образі, сподіваючись запозичити трохи їхньої магії,

– каже дівчина.

Люди брали з собою маски для сну, плюшеві пледи, плюшевих ведмедиків, хтось навіть одягнув корону. У конкурсі брали участь і діти, і дорослі. Спойлер: переміг чоловік дуже поважного віку.

Організатори змагання таким чином бажають привернути увагу до хронічної проблеми: Південна Корея є однією з найбільш перевтомлених націй серед багатьох країн, де люди мають найменшу кількість годин сну.

Як тільки годинник пробив третю й учасники одягли маски для очей, організатори почали вимірювати їхній пульс. Стабільні показники свідчили про дійсно спокійний відновлювальний сон. Переможцем цього року став чоловік віком за 80 років, а друге місце посів 37-річний офісний працівник Хван Ду Сон.

Змагання з байдикування на річці Хан

У Кореї проходять ще одні прикольні змагання – з байдикування. От корейці вигадники! У 2025 році ці змагання на річці Хан у Сеулі відзначили свою дев'яту річницю, пише сайт місцевої влади Сеула. Цей захід проводиться щороку, за винятком 2020-го через пандемію COVID-19.

Змагання набирали оберти популярності з 2016 року, коли переможцем став співак Crush, а у 2024-му корону виборола ведуча новин Квон Со А. За цей час змагання перетворилися на одну з ключових подій Сеула, яка збирає як знаменитостей, так і звичайних городян.



У Сеулі проводять конкурс з байдикування / Фото Kim Gi-tak

Торік подія взагалі викликала справжній ажіотаж: організатори отримали близько 4500 заявок. Правила прості, але суворі: учасники мають "зависнути" на 90 хвилин. Не можна розмовляти, брати в руки телефон, активнічати чи навіть про щось думати. Цікаво, а останнє як вони перевіряють? Замість слів можна використовувати одну з чотирьох карток, щоб попросити води, масаж, обмахування віялом або заявити про вихід зі змагань.

Ті, кому не вдається втримати стан порожнечі, отримують картку "на вихід", і персонал у традиційній військовій формі виводить їх із майданчика. У такій обстановці взагалі можна розслабитися? Переможця визначають за сумою балів: артистичних (голосування глядачів на місці) та технічних (вимірювання стабільності серцебиття).

