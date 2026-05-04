Як пише місцеве видання Hani, порушником виявився 40-річний житель міста Теджон. Своїм фейковим фото чоловік заплутав правоохоронні органи, навів паніку в місті й тепер йому доведеться за це відповідати. Насправді вовк дійсно був. Розповідаємо подробиці історії.

Дивіться також ШІ ставить точніші діагнози, ніж лікарі невідкладної допомоги, але не все так добре

Чому чоловіка заарештували за фото з вовком?

Все почалося ще на початку квітня цього року. Тоді з місцевого зоопарку O-World втік вовк на прізвисько Никку. Вовка доволі швидко спіймали, але пізніше місцевий житель вирішив розважитися на фоні цієї новини й згенерував за допомогою ШІ фотографію звіра, який нібито гуляє біля одного з міських перехресть.

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Це фото швидко розлетілося по місцевих каналах й дійшло до поліції, яка також дуже швидко зреагувала. Для місцевих жителів було дано сповіщення про небезпеку, а рятувальники кинули свою службу й подалися на пошуки звіра. У місті розгорнули цілу масштабну операцію для того, щоб спіймати хижака та захистити місцеве населення. І хоч дуже швидко стало відомо, що фото – фейк, фінансової шкоди місту вже було завдано.



Чоловік заради розваги зробив фейкове фото з вовком / Фото Hani

Поліція швидко знайшла чоловіка, який зробив це фото і заарештувала його. На допиті він сказав, що зробив це заради розваги. Тепер йому загрожує 5 років ув'язнення за це.

Чоловіка заарештували за фейкове фото катастрофи на залізниці

Кілька років тому Китай прийняв закон, який регулює технології глибокого синтезу. І тоді ж до відповідальності були притягнуті перші порушники. Найбільш відомим був випадок, коли поліція заарештувала чоловіка, що створив фейкове фото катастрофи на залізниці, передає CNBC.

Чоловік використав ChatGPT для створення фейкової новинної статті про залізничну катастрофу, в якій нібито загинуло 9 людей. Новину "рознесли" різні сайти та пабліки і її встигло подивитися понад 15 тисяч людей. До речі, ChatGPT заблоковано в Китаї й доступ до нього можливий лише через VPN.

Які ще кумедні новини варто прочитати?

Нещодавно у китайському тематичному парку стався скандал. Там відкрилася неочікувана правда, яка одних відвідувачів обурила, а інших навпаки повеселила. Виявляється, працівники парку видавали акторів за справжніх слонів.

І там же у Китаї вже справжній слон прорвався через тимчасовий прикордонний пункт. Ну, як прорвався. Він просто собі спокійно гуляв, оминаючи спеціальні конуси та інші огорожі.