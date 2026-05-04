Как пишет местное издание Hani, нарушителем оказался 40-летний житель города Тэджон. Своим фейковым фото мужчина запутал правоохранительные органы, навел панику в городе и теперь ему придется за это отвечать. На самом деле волк действительно был. Рассказываем подробности истории.

Почему мужчину арестовали за фото с волком?

Все началось еще в начале апреля этого года. Тогда из местного зоопарка O-World сбежал волк по кличке Никку. Волка довольно быстро поймали, но позже местный житель решил развлечься на фоне этой новости и сгенерировал с помощью ИИ фотографию зверя, который якобы гуляет возле одного из городских перекрестков.

Это фото быстро разлетелось по местным каналам и дошло до полиции, которая также очень быстро среагировала. Для местных жителей было дано оповещение об опасности, а спасатели бросили свою службу и отправились на поиски зверя. В городе развернули целую масштабную операцию для того, чтобы поймать хищника и защитить местное население. И хотя очень быстро стало известно, что фото – фейк, финансовый ущерб городу уже был нанесен.



Мужчина ради развлечения сделал фейковое фото с волком / Фото Hani

Полиция быстро нашла мужчину, который сделал это фото и арестовала его. На допросе он сказал, что сделал это ради развлечения. Теперь ему грозит 5 лет заключения за это.

Мужчину арестовали за фейковое фото катастрофы на железной дороге

Несколько лет назад Китай принял закон, который регулирует технологии глубокого синтеза. И тогда же к ответственности были привлечены первые нарушители. Наиболее известным был случай, когда полиция арестовала мужчину, создавшего фейковое фото катастрофы на железной дороге, передает CNBC.

Мужчина использовал ChatGPT для создания фейковой новостной статьи о железнодорожной катастрофе, в которой якобы погибло 9 человек. Новость "разнесли" различные сайты и паблики и ее успело посмотреть более 15 тысяч человек. Кстати, ChatGPT заблокирован в Китае и доступ к нему возможен только через VPN.

Недавно в китайском тематическом парке произошел скандал. Там открылась неожиданная правда, которая одних посетителей возмутила, а других наоборот повеселила. Оказывается, работники парка выдавали актеров за настоящих слонов.

И там же в Китае уже настоящий слон прорвался через временный пограничный пункт. Ну, как прорвался. Он просто себе спокойно гулял, минуя специальные конусы и другие ограждения.