На черзі нова пригодницька історія, що сталася у Шотландії. Працівники нафтової платформи Valaris Norway ніяк не очікували побачити у себе на роботі цих вухастих безбілетників. Історію розповів колектив компанії Ithaca Energy.

Хто пробрався на нафтову платформу?

У своєму дописі в Linkedin, компанія з розвідки та видобутку нафти та газу в Північному морі розповіла кумедну історію. Троє відчайдушних кроликів вирушили в незапланований круїз з шотландського міста Абердин до родовища Cygnus у південній частині Північного моря. Тварини подолали відстань у 400 км.

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Працівники платформи думають, що кролики знайшли тепле сховище в контейнері ще в місті Данді, який перевезли на автівці до Абердина, а потім завантажили на судно FS Aquarius для відправлення до родовища. Коли контейнер перевантажували на платформу, кролики намагалися втекти. Їх помітили, коли вони почали стрибати по буровій установці.

Екіпаж негайно розпочав рятувальну операцію: вони безпечно спіймали тварин та забезпечили їх теплим місцем для відпочинку, свіжими овочами та водою,

– йдеться у повідомленні компанії.



На нафтовій платформі знайшли кроликів / Ithaca Energy

Працівникам платформи вдалося впіймати двох кроликів і повернути їх на сушу. Тварин передали до служби порятунку диких тварин New Arc. Але виявляється, на платформі був ще один кролик. Його знайшли в отворі піддона. Тваринку також евакуювали до Абердина, де він возз’єднався зі своїми братами та сестрами.



Кролики пробралися на нафтову платформу в морі / Ithaca Energy

"Усі три кролики зараз почуваються добре в нашому притулку і з’їдають нам усі запаси!", – жартома повідомили у Facebook працівники служби порятунку.

Цікаві факти про кроликів

І з такої милої нагоди вирішили розповісти вам кілька цікавих фактів про кроликів. Як пише сайт Scottish Wildlife trust, кролики були завезені до Великої Британії у 12 столітті з їхнього рідного ареалу Іспанії, Португалії та північно-західної Африки. Кролики не мають правового захисту у Британії, попри значне скорочення популяції, особливо в Шотландії в останні роки.



Дикий кролик / Freepik

Молоді кролики народжуються сліпими, глухими та майже безшерстими. Їхні очі відкриваються на 10-й день. Їжа кроликів важко перетравлюється, тому вони їдять її двічі. Після приймання їжі вони виділяють м’який послід, який все ще має високу поживну цінність.

Головним каналом комунікації для кроликів є не звук, а запах. Вони мають добре розвинені залози по всьому тілу та труться ними об різні предмети, щоб передати інформацію іншим кроликам.

До 90% кроликів помирають протягом першого року життя, а в цілому вони можуть дожити до 3 років. Важать вони в середньому до 2 кілограмів і виростають десь до 40 сантиметрів.

