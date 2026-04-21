Протягом останніх 30 років Бай із провінції Ляонін не лише надає дітям-сиротам дах над головою, а й допомагає збудувати успішне майбутнє, пише South China Morning Post. Все своє життя він присвятив батьківству.

З чого все почалося?

Бай народився у бідній сільській родині у провінції Ляонін. Його прийняли до коледжу завдяки винятковому спортивному таланту й згодом він досяг успіху в бігу на довгі дистанції. Після закінчення коледжу його призначили вчителем фізкультури в середній школі.

Саме тоді, у далекому 1995 році, Бай почав свій шлях супертата. Якось він помітив, що один учень прогулює школу й постійно буває голодним. Виявилося, що його покинули батьки й перестали ним опікуватися. Тоді Бай дозволив йому жити з собою у парубоцькій квартирі. Коли дитина назвала його батьком, вчитель зрозумів, що це його покликання. Згодом він орендував великий будинок, який назвав "Будинком мрії" й почав брати під опіку ще більше дітей. Спочатку їх було 20, потім 30 й цифра продовжувала рости. Згодом чоловік став татом для 300 дітей.



Бай Цзяня з деякими зі своїх дітей / Sohu

Щоб прогодувати таку велику сім'ю, Бай брав позики та працював на кількох додаткових роботах. У побуті йому допомагали мати та дві сестри. Оскільки сам Бай досяг успіху завдяки спорту, він зробив фізичну підготовку основою виховання. Щодня, незалежно від погоди, діти прокидаються о 4:30 ранку і пробігають понад 12 кілометрів.

Спорт – це абсолютно чесно, і наполеглива праця завжди приносить результат. Він виховує у дітей витривалість та психологічну стійкість,

– переконаний чоловік.

Зараз у "Будинку мрії" зберігається близько 1300 медалей, здобутих вихованцями за два десятиліття. Бай турбується не лише про те, щоб у дітей був дах над головою та їжа, а й успішне майбутнє.



Діти Бай Цзяня, яких він усиновив / Sohu

Понад 100 вихованців чоловіка здобули університетську освіту, а 50 стали спортсменами найвищого рівня. Серед них є професійні атлети, держслужбовці. Одна з названих доньок, яку він удочерив у 11 років, після перемоги на національних змаганнях змогла вступити до найпрестижніших вишів країни.

Бай також приділяє велику увагу емоційному стану дітей. Він вчить їх не плекати ненависті до біологічних батьків, які їх покинули.

Ненависть – це меч, який має подвійний ефект. Він шкодить не лише іншим, а й тобі самому,

– каже чоловік.

До речі, сам Бай одружився у віці 46 років після розриву з кількома попередніми дівчинами. Вони не змогли поділити його радість до всиновлення такої кількості дітей. У 2020 році у нього народився син.

Найбільша родина з біологічними дітьми: як живуть Редфорди у Британії

Якщо історія Бая – це приклад великого відкритого серця, то родина Редфордів із Британії – це інший бік батьківства, тут вся увага прикута до біологічних дітей. Сью та Ноел Редфорди живуть у великому будинку в Моркемі, графство Ланкашир і стали відомими на весь світ завдяки своєму реаліті-шоу "22 Kids and Counting". Це біологічні діти пари, у якої вже навіть є 10 онуків, пише Mirror.

Історія Сью та Ноела Редфордів почалася дуже давно – вони знайомі ще з дитинства, адже росли в одному районі в Ланкаширі. Пара одружилася, коли Сью було 17, а Ноелу – 18 років, і спочатку вони зовсім не планували мати таку велику родину. Але потім було все як у тумані.



Багатодітні батьки Сью та Ноел / Фото з інстаграму пари

Найстаршій дитині подружжя – 37 років. Це хлопчик, на ім'я Крістофер. Він вже сам має родину та дітей. А наймолодшій дитині пари – доньці Гейді – всього лише 6 років. Сью та Ноел – єдині батьки у Британії, які виховали понад 20 біологічних дітей без жодного залучення державних соціальних виплат (окрім стандартних дитячих допомог). Своїх дітей вони забезпечують завдяки власному бізнесу – пекарні Radford's Pie Company.

Ця суперродина досі залишається в центрі уваги медіа та користувачів соціальних мереж. З останніх новин – грандіозна відпустка з дітьми, яка вимагає ретельного планування, пильнування та уваги до дрібних деталей. Батьки намагаються зібрати у таких поїздках усіх дітей, навіть найстарших.

