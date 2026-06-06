І таких безглуздих історій безліч. Наприклад, не можна хрустіти пальцями, бо буде артрит, не можна навіть боковим зором на секунду подивитися на іскри робочого зварювального апарату, бо миттєво можна втратити зір. Сайт Ranker навіть зібрав топ міфів, у які ми вірили у дитинстві.

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Найпопулярніші міфи, які виявилися брехнею

Топ з топів – це історія про жуйку. З дитинства ми чомусь знали, що якщо проковтнути жувальну гумку, то вона буде перетравлюватися сім років або прилипне до шлунка. Це є абсолютною вигадкою. Насправді наш організм запускає звичний процес травлення, але оскільки в гумці немає поживних речовин, він не може розщепити її на корисне паливо.

Через це вона просувається травним трактом трохи повільніше за звичайну їжу і виходить природним шляхом у своєму незмінному вигляді. І ні вона не прилипне до вашого шлунку, навіть якщо була дуже липкою. Проте ковтати її пачками щодня все ж не варто, адже велика кількість неперетравленої маси за один раз може спровокувати серйозне закупорювання кишківника.

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Міф про жувальну гумку / Фото Magnific

А ще є міф про те, що після гоління волосся росте темнішим і жорсткішим. У нас для вас новина: це не так! Навіть дерматологи це підтверджують. Як пише mayoclinic.org, бритва взагалі не змінює структуру чи колір волосяних цибулин. Коли волосся починає відростати, воно просто має тупий зрізаний кінчик, через що чисто візуально здається темнішим, а на дотик – грубшим. Щойно воно повернеться до своєї звичної довжини, ви побачите, що воно залишилося точно таким самим, як і до гоління.

Блискавка не може вдарити в одне й те саме місце двічі. Пффф розказали б вони цю історію американцю Гері Рейнольдсу, в якого вже 4 рази влучала блискавка. Насправді блискавка завжди обирає найкоротший шлях до землі, тому її притягують високі та поодинокі об'єкти: дерева, будівлі чи громовідводи. При цьому міф про те, що вона нібито не влучає в одне й те саме місце двічі, повністю спростований наукою та фактами. Насправді блискавка може бити в ту саму точку безліч разів.



Чи може блискавка вдаряти двічі в одне місце / Фото Magnific

Абсолютним міфом є те, що мама-пташка може відмовитися від своїх пташенят, якщо їх візьмуть в руки люди. Насправді у птахів (як і у більшості ссавців) немає такого гострого нюху, тому людський запах на пташеняті маму ніяк не злякає. Проте частка правди тут все ж є: якщо ви сильно розпатраєте саме гніздо або місце навколо нього, пташка може відчути небезпеку, покинути цю територію і навіть залишити яйця чи малят. Тому, якщо життю пташеняти нічого не загрожує, лізти до гнізда і зайве турбувати пернатих дійсно не варто.