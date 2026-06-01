"Абогі", – скажете ви, і матимете рацію! Бо фанати південнокорейського гурту масово моляться богу кохання та шлюбу Юе Лао, щоб побачити своїх кумирів, розповідає Reuters. Фанати почали молитися ще кілька років тому, так сказати, заздалегідь. Розповідаємо подробиці.

Фанати K-pop моляться, щоб потрапити на концерт

На Тайвані фанати відомого K-pop гурту BTS вигадали нестандартний спосіб, щоб отримати квитки на майбутні концерти хлопців. Вони масово звертаються по допомогу до Юе Лао – даоського бога кохання та шлюбу. Нібито він зв'язує долі людей червоною ниткою.

Шанувальники разом йдуть до відомого храму Луншань у Тайбеї, де розклали на вівтарі символічні дари. Щоб задобрити божество, вони принесли солодощі у фіолетовому упакуванні – офіційному кольорі гурту – мерч BTS, навіть схеми концертних залів та списки своїх побажань. Фанати вірять у міф про червону нитку долі й впевнені, що це таки приведе їх на концерт.

У коментарях фанати зазначають, що дістати квитки на шоу BTS максимально важко, тому молитва до бога кохання – це найефективніший шлях. Прихильники гурту впевнені, якщо сильно вірити, то бажання обов'язково здійсниться.

Квитки на концерти BTS дістати дуже важко, тому всі кажуть, що найдієвіше – це помолитися богу кохання. Зрештою, це теж своєрідне сватання,

– сказала 26-річна фанатка Джессі Чжуан.

Фанати моляться, щоб потрапити на концерт BTS: дивіться відео

Що відомо про гурт BTS

Цей південнокорейський чоловічий гурт був заснований у 2013 році компанією BigHit Entertainment. Зараз його вже називають культовим та одним з найпопулярніших у світі. Свою міжнародну популярність гурт здобу наприкінці 2010-х років, пише Britannica. Бенд складається із семи учасників: PM (Кім Намджун), Джіна (Кім Сокджін), Шуґи (Мін Юнґі), Джей-Хоупа (Чон Хосок), Чіміна (Пак Чімін), Ві (Кім Техьон), Чонґука (Чон Чонґук).

Оригінальна корейська назва гурту BTS звучить як "Бантан Соньондан" (а японською – "Бодан Сьонендан"). Дослівно це перекладається як "Куленепробивні бойскаути".

Гурт BTS зібрав рекордну кількість нагород, серед яких десятки статуеток Billboard Music Awards, American Music Awards та MTV VMA, а також дві номінації на премію Grammy. Крім того, вони стали наймолодшими кавалерами ордена "За заслуги в культурі" від президента Південної Кореї та першими поп-артистами, які виступили з промовою на Генасамблеї ООН.



Учасники гурту BTS / Фото Getty Images

У березні цього року стало відомо, що гурт повертається після паузи у 4 роки. Учасники бенду мали пройти обов'язкову військову службу. Не дивно, що фанати їх зачекалися і тепер не можуть дістати квитки на їхні концерти. До речі, останній спільний виступ BTS у Тайвані відбувся ще у 2018 році, а нові три концерти заплановані в місті Гаосюн на 19, 21 та 22 листопада.