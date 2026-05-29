Цього разу під роздачу потрапив популярний фастфуд, який має негайно перетворитися на "котлетники". Як пишуть російські медіа, геніальна (ніт) ініціатива належить місцевим комуністам.

Дивіться також Замість російської – англійська й німецька: як гувернери виховують синів Путіна і Кабаєвої

Замість бургерів будуть котлетники у Росії

Ініціатива скасувати "бургер" належить голові партії "Комуністи Росії" Сергію Малінковичу. Він заявив, що у сфері громадського харчування треба використовувати слова російською мовою, а не оце все, що нав'язує "загниваючий Захід". Тому гамбургер він пропонує називати "котлетник". Та і взагалі, каже Малінкович, треба заборонити американську їжу, від якої, виявляється, помирають люди.

Набагато важливіше витісняти західні стандарти здоровою російською кухнею – млинцями, кашами, сирниками. Потрібно знімати ролики для телеканалів, де було б наочно видно: людина з’їла гамбургер, захворіла і померла, а той, хто поїв російської каші чи супу, почувається чудово і біжить на роботу,

– повеселив Малінкович.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ну, звісно ж, ні про яку статистику та підтверджені факти смерті від гамбургерів ніхто не каже. А росіянам і не треба, вони повірять на слово.

Перші навушники OPPO Enco Buds3 вже поїхали до переможця розіграшу від 24 Каналу. Але ви ще встигаєте долучитися! У матеріалах Техно 24 знаходьте клікабельні гаджети і позмагайтесь за навушники та головний приз – смартфон OPPO Reno15 F.

Реакція мережі на перейменування гамбургера у Росії

Мережа вибухнула коментарями з цього приводу. Маразм, кажуть українці, посилюється та пропонують свої варіанти назв:

"Маразм на болотах дійшов до бутерброда";

"Котлета це французьке слово, бутерброд – німецьке";

"Лаптейнікі";

"Недавно чув десь старого дебіла Розенбаума який сказав що от кругом кажуть "каршеринг", а є просте руське слово "оренда" Руське Карл!";

"Не, тоді вже краще "каКлетники", бо будуть зроблені саме з цього компоненту";

"Це не маразм, це їх життєві реалії, хай жеруть котлєтнікі і сидять в своєму рутубі, а то їх тут у Facebook занадто багато";

"Петербургники";

"Крінж, ой срамота".

До речі, пропозиція Малінковича з перейменування гамбургера прозвучала на тлі чинного законодавства Росії про "захист російської мови від надмірного використання запозичень". Чиновникам, медіа та бізнесу заборонили використовувати іноземні слова. За порушення закону передбачені штрафи і для бізнесу, і для фізосіб. Пу-пу-пу…