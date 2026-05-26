У нігерійському місті Уйо місцевий екстремал влаштував небезпечне шоу на мотоциклі на шосе. І все б нічого, якби до його двоколісного транспорту не була прив'язана труна, пише Daily Star. У труні лежав друг байкера.

Дивіться також Game Over: у Бразилії випустили труни для фанатів Супер Маріо

Мотоцикліст влаштував шоу з труною на шосе

Відео з цим випадком розлетілося мережею. Чоловік на високій швидкості маневрував між смугами руху без шолома та захисного спорядження. Позаду нього до мотоцикла була прив'язана труна звичайними канатами. В якийсь момент мотоцикліст навіть почав балансувати, стоячи на кришці труни.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Місцева служба контролю дорожнього руху підтвердила справжність відео, спростувавши теорії про штучний інтелект, а поліція вже почала розслідування, щоб встановити особу порушника. До речі, іноземні медіа пишуть, що подібні небезпечні витівки під час похоронних процесій у Нігерії стають дедалі більшою проблемою.

Чоловік з труною на мотоциклі влаштував перегони на дорозі: дивіться відео

Реакція мережі на дивне прощання з померлим

Це відео буквально підірвало мережу. Одні кажуть, що це було максимально небезпечно для учасників дорожнього руху, інші впевнені, що якщо померлий любив швидкість, то це гідне прощання з ним:

"Так небезпечно, таке враження, що ця труна для самого байкера";

"Труна – це не те, про що можна жартувати. Мені дуже не подобається, коли люди жартують над нею";

"Він встигне вчасно до церкви?";

"Я хочу знати, скільки це коштує";

"Це розумно, якщо з ним трапиться нещасний випадок, його можна буде просто покласти в труну";

"Якщо його друг полюбляв швидкість, то це для нього було найкращим прощанням";

"Нехай мертві спочивають з миром, цей мертвий наляканий!";

"У фільмі "Місія нездійсненна" таких трюків не роблять!".

Похорон у Нігерії відбувається як свято

Насправді подібні випадки з труною та мотоциклістом не дивина для Нігерії, хоч і для нас це має доволі дивний вигляд. Нігерійські похоронні традиції часто нагадують масштабне шоу, де однією з найхимерніших фішок є екстремальні танці носіїв із труною на плечах, пише Zikoko. Замість стриманого погойдування з боку в бік, чоловіки, що несуть труну, виконують складні хореографічні трюки з поворотами, присіданнями та навіть елементами тверку. Глядачі часто спостерігають за цим із затамованим подихом, адже один хибний крок може призвести до того, що небіжчик просто випаде з труни на очах у всіх.



Танці з труною у Нігерії / Фото Zikoko

Також унікальною особливістю місцевої культури є організація грандіозних вечірок, які називають святкуванням життя. Якщо людина прожила довгий час, її прощальний вечір автоматично перетворюється на мегафестиваль із живими музикантами, купою алкоголю та навіть фірмовим мерчем. Уявіть собі, власний мерч небіжчика! Ба більше, рівно за рік після похорону нігерійці знову збираються разом у церкві на службу подяки, іронічно натякаючи, що так вони дякують за те, що померлий випадково не повернувся до них у вигляді зомбі.