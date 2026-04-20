Одна з користувачок TikTok розповіла, як змінилося її життя після моторошної знахідки у себе на городі. Це не злякало її, як багатьох підписників жінки, але вона досі не розуміє, що насправді сталося, пише Express.

Що знайшла жінка у себе на городі?

Історія насправді сталася ще рік тому. Просто тоді користувачка chicken_hook_nook розповідала про неї в іншому додатку. І от пройшов рік й вона вирішила поділитися цим у TikTok. Коли жінка перекопувала свою ділянку вона знайшла 17 порцелянових ляльок, закопаних у землю. Буквально нічого незвичайного.

Був чудовий сонячний день, я вийшла прибрати в саду і зрештою знайшла 17 порцелянових ляльок,

– згадує вона у своєму відео.

Жінка знайшла на городі 17 порцелянових ляльок: дивіться відео

Попри моторошну знахідку, жінка каже, що вона не боїться цих ляльок і взагалі для неї це було веселою та захопливою пригодою. Щоправда, вона і досі не може зрозуміти, звідки вони там взялися.

"Минув уже цілий рік, відколи їх витягли з землі. Гадаю, як на проклятих ляльок, вони мають досить непоганий вигляд. Мені здається, це найкращий засіб відлякування для будь-яких потенційних зловмисників", – підписала одне з відео жінка.

Порцелянові ляльки, які були закопані у землю: дивіться відео

Історія викликала справжній фурор у мережі. Відео жінки назбирали тисячі переглядів. Люди буквально шоковані. Ось що пишуть:

"Це якийсь початок фільму жахів";

"Це чиєсь кладовище ляльок";

"Просто дітки гралися";

"Ці ляльки так тиснуть мені на груди! Не уявляю, як ти з ними живеш і як тобі вдається спати!";

"Мені здається, я відчуваю всю енергію тих ляльок, дивлячись на них. Аж мороз пробіг по шкірі";

"Я думаю, що вони опинилися в землі не просто так. Мені було б надто страшно підбирати їх і мити".

Ще одна моторошна знахідка на городі у США

Ще одна моторошна знахідка вразила мережу кілька років тому. Жінка, на ім’я Ханна, розповіла, що коли перекопувала город, знайшла металеву коробку, пише The Sun. Вона записала відео і виклала його в соцмережу. Жінка запитала у підписників, що могло б бути у цій коробці?

Звичайно ж, цікавість взяла гору, але після відкриття коробки Ханна отримала психологічну травму. Виявляється, у коробці був похований чиїсь домашній улюбленець. Ханна каже, що була травмована, побачивши це. Це був собака колишнього власника будинку, який помер кілька років тому. Після цього Ханні довелося шукати спеціальну службу, яка б зайнялася подальшою долею знахідки.

