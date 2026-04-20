Про детальний астрологічний прогноз на 20 квітня – вже розповів сайт Astrology.

Не пропустіть Ці 5 знаків зодіаку мали важкий початок року, але для них настає біла смуга

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Астрологи радять вам сьогодні бути сміливішими у своїх бажаннях та не боятися проявляти ініціативу. Зірки пророкують успіх у справах, які ви довго відкладали на потім через сумніви.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Вам слід звернути увагу на свій внутрішній стан та дозволити собі трохи відпочинку в колі близьких.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Для вас цей день стане часом цікавих ідей, тому астрологи рекомендують записувати кожну думку, що спаде на думку. Зірки пророкують вам успіх у спілкуванні, який допоможе завести корисні знайомства.

Рак (22 червня – 22 липня)

Вам сьогодні краще довіритися своїм передчуттям. Адже вони підкажуть правильний шлях у заплутаній ситуації.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Астрологи кажуть, що ваша впевненість допоможе відкрити двері, які раніше здавалися безнадійно зачиненими.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Вам треба присвятити час плануванню та дрібним справам, які потребують ідеального порядку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Спробуйте знайти баланс між роботою та власними потребами, щоб уникнути вигорання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Вам зірки пророкують день глибоких роздумів, які допоможуть розставити пріоритети на майбутнє. Астрологи радять тримати свої плани в секреті, поки ви не будете повністю впевнені у результаті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Сьогодні вам слід навіть зважитися на спонтанну коротку подорож. Зірки пророкують появу натхнення, яке дозволить подивитися на звичні речі під абсолютно іншим кутом.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Астрологи рекомендують вам проявити максимум наполегливості, навіть якщо обставини здаватимуться складними.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Будьте відкритими до будь-яких експериментів, оскільки саме вони приведуть вас до бажаної мети.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Нині корисно трохи сповільнитися і дати собі право на мрії без жодних докорів сумління.