Виявляється, у 5 знаків зодіаку, в яких рік почався не дуже, все зміниться на краще, пише Spiritualify. Народ, це біла смуга успіху! Видихайте.

Дивіться також Прорив у кар'єрі та нові горизонти: приготуватися цим двом знакам зодіаку

Лев



Гороскоп для Левів

Леви почали свій рік з самоаналізу, з переживань щодо фінансів, роботи, родини. Це був непростий період, але все вже попереду. Ваш внутрішній магнетизм, оптимізм, енергія повертаються до вас. Чекайте на майбутній успіх.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Початок року міг здатися для вас занадто складним. Була неясність у романтичних стосунках, був творчий тиск, хаос. Але ваші зусилля з покращення життя починають виправдовуватися. Вище ніс, Скорпіоне! Ваше зростання хоч і може бути повільним, але воно буде впевненим.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Перші місяці 2026 року могли принести вам певне розчарування. Ваше життя занадто уповільнилося, а ви до такого не звикли. Однак у цьому уповільненні є мудрість. Вам просто треба прагнути до стабільності, яка принесе свої корисні плоди. Будуть і подорожі, і романтика, і яскраві враження, і творчі проєкти.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

На початку року ви були трохи дезорієнтовані, бо рік почався для вас з емоційних уроків. Розуміємо, це було нелегко. Скоро ви почнете рухатися впевнено та сміливо. Довіртеся внутрішнім почуттям, вони приведуть вас до правильних рішень.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Початок року перевіряв Водоліїв неймовірними трансформаціями. Але вам треба менше теорії та більше реальності. Ви створені для еволюції, тому позбавтеся старих страхів та почніть жити на повну. Ваші лідерські якості дадуть змогу покращити своє становище. Найкраще попереду.