Молодик 17 квітня дає надію двом знакам зодіаку на потужний прорив у кар'єрі та нові горизонти, пише Refinery29. Це той час, коли не треба проявляти скромність, а варто діяти.

Дивіться також Любовний апгрейд: хто зі знаків зодіаку відчує покращення у стосунках

Рак



Гороскоп для Раків

Раки, для вас кінець тижня стане моментом виходу на новий рівень, навіть якщо це здається трохи бентежним. Зараз уся енергія зосереджена у вашому секторі кар'єри та публічності. Стануться певні події, які вимагатимуть від вас повної впевненості у собі.

Молодик 17 квітня надихне вас стати найкращою версією себе у професії. Але не намагайтеся довести свою цінність через перевтому – обирайте лише те, що справді важливо, і дійте рішуче. Наприкінці тижня підтримка оточення допоможе вам закріпити успіх. Дозвольте близьким людям допомогти вам, відкрийтеся їхній увазі. Чим міцнішими будуть ваші зв'язки, тим легше вам буде підтримувати той рівень, на який ви переходите.

Лев



Гороскоп для Левів

Леви, для вас можливо все. Енергія накопичується у вашому секторі розширення та великих перспектив. Якщо ви відчували застій, то вже скоро ваші плани почнуть реалізовуватися, причому миттєво. Молодик 17 квітня дасть вам "зелене світло" на вихід за межі звичного. Ви буквально відчуєте перезавантаження з отриманням нових можливостей.

Це ідеальний час, Леви, щоб подавати заявки на нові посади, презентувати проєкти або погоджуватися на пропозиції, які раніше здавалися недосяжними. Не чекайте, поки кожна деталь буде ідеальною – просто починайте. Коли Сонце увійде в Тельця у неділю, ви зможете перевести це натхнення у конкретні результати.