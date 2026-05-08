У французькому місті Безансон розгорівся скандал навколо 55-річного викладача Університету Марі та Луї Пастера Флорана Монтклера, пише Le Parisien. Прокуратура міста Монбельяр відкрила проти нього розслідування за підозрою у шахрайстві, підробці документів та незаконному використанні наукових звань. І це і не дивно – професор же спеціалізується на фантастичній літературі XIX століття. Ще той фантазер!

Дивіться також Розвага на 5 років тюрми: чоловік навів паніку в місті фейковим фото хижака

Як професор із Франції присудив собі премію, якої не існує

Зараз ведеться слідство щодо Флорана Монтклера, який вигадав "Золоту медаль з філології" – нагороду, яку він сам називав аналогом Нобелівської премії або медалі Філдса. Комічність ситуації полягає в тому, що історія мала настільки переконливий вигляд, що в неї повірили навіть відомі політики та науковці.

Усе почалося ще у 2016 році. Тоді Монтклер урочисто отримав свою "нагороду" під час церемонії у Національній асамблеї Франції. Медаль йому вручав колишній міністр внутрішніх справ і оборони П’єр Жокс. На заході також були політики, науковці та навіть лауреат Нобелівської премії з медицини Люк Монтаньє.



Поважний професор із Франції отримав фейкову медаль / Фото L'Est Républicain

За легендою, нагороду вручала International Society of Philology – нібито американська організація з Делаверу. Але журналісти з’ясували, що сайт цієї "міжнародної інституції" був зареєстрований у Франції, містив помилки англійською мовою та ілюстрації, створені штучним інтелектом.

Ще дивнішою виявилася історія з попередніми лауреатами. На сайті вказані відомі імена – Умберто Еко, Роман Якобсон, Ноам Чомскі та інші. Проблема в тому, що майже всі вони вже померли, а сам Чомскі, коли журналісти запитали його про цю нагороду, відповів, що "не пам’ятає" такого відзначення.



Фейкові медалі відомих діячів / Фото insop.org

Журналісти докопалися й до іншого фейкового факту про професора. Монтклер стверджував, що входить до складу Університету філології та освіти (UPAE), який розташований в штаті Делавер. Але цей університет не фігурує в жодній базі даних вищих навчальних закладів. Прикол ще й у тому, що сайт цього закладу, який свого часу був платформою для знайомств, перенаправляє на домен, виставлений на продаж. Коротко кажучи, погано професор підготував свою легенду. Сам же він усі звинувачення заперечує й заявив журналістам: "Якщо ця медаль – містифікація, то я її перша жертва".

Це цікаво! Вище ми згадували про медаль Філдса, з якою Флоран Монтклер порівняв свою "премію". Медаль Філдса – це поважна нагорода, що присуджується від двох до чотирьох математиків за видатні наукові досягнення та перспективність майбутніх досліджень, пише Britannica. Цю медаль часто вважають математичним аналогом Нобелівської премії. Вона вручається раз на чотири роки математикам віком до 40 років.

Що таке Шнобелівська премія?

Вибачте, але в контексті цієї новини згадалася Шнобелівська премія. Це протилежна Нобелівській премії нагорода, яка вручається за абсурдні, кумедні та незвичайні дослідження, пише Improbable Research. Насправді хоч переможці та номінанти премії викликали сміх у публіки, але змушували замислюватися над деякими речами й взагалі стимулювали інтерес до науки, технологій, медицини.

Зокрема, торік японські науковці отримали премію у категорії "Біологія" за експеримент, у якому корів фарбували під зебр, щоб зменшити кількість укусів мух. Виявилося, що смугасті корови справді менше приваблюють комах. А у розділі "Харчування" дослідники з’ясовували, яку піцу найбільше люблять райдужні ящірки в Того. Перемогла "чотири сири". А нині покійний доктор Вільям Б. Бін отримав премію в категорії "Література" за наполегливий облік та аналіз швидкості росту одного зі своїх нігтів протягом 35 років.

Як Дональд Трамп отримав премію миру, але не свою

А пам'ятаєте, у січні цього року президент США Дональд Трамп отримав Нобелівську премію миру, правда трохи не свою? Тоді нагороду йому вручила лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо. Це була якраз її премія, яку вона отримала у 2025 році.

У мережі цю подію перетворили на численні меми та жарти. Відомо, що Трамп давно хотів отримати цю нагороду й народ жартував, що тепер він почне відбирати не тільки премії, а й знакові речі у відомих персонажів. Є меми, як Гаррі Поттер передає Трампу кубок, а також мем, як Леонардо Ді Капріо в ролі Джека з "Титаніка" вручає йому двері.