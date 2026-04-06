У Китаї відбулося весілля, молодята та гості якого каталися на тих самих машинах, що спустошують вигрібні ями, пише South China Morning Post. Вгадайте, чия це була ідея?

Як відбулося весілля з асенізаторськими машинами?

Китайський підприємець Пан Хаонань перетворив звичайне весілля на ціле шоу, яке завірусилося у мережі. Він використав замість лімузинів дев’ять асенізаторських машин. Вибір такого екзотичного транспорту був не випадковим: хлопець продовжує сімейну справу з очищення каналізації та дуже пишається своєю професією. Попри те, що батьки спочатку були проти такої ідеї, сама наречена Лі Яцін підтримала креатив коханого.

Такий весільний кортеж романтичний. Я не думаю, що його робота сильно відрізняється від інших. Він наполегливо працює, щоб заробити гроші. Це те, що я ціную найбільше,

– каже Лі.



Весільний кортеж з асенізаторськими машинами / World journal

Підготовка кортежу була ретельною: всі машини вимили до блиску та прикрасили традиційними червоними квітами. Пан пояснив свій вчинок бажанням показати, що навіть у "брудній та смердючій" індустрії працюють гідні люди, а сама галузь є дуже стабільною.



Молодята їхали на асенізаторській машині / World journal

Пара для свого весілля вибрала яскраві традиційні костюми, які дуже пасували до їхнього кортежу. Історія стала приводом для бурхливого обговорення у мережі. Одні користувачі захоплюються щирістю пари та креативом, а інші критикують їх за прагнення до хайпу за будь-яку ціну.

Які ще були найдивніші весілля в історії?

Асенізаційні машини на весіллі можуть бути не найдивнішим моментом свята. Як вам весілля у клітці з левом? Шарлотта Віберг та Артур Сент-Андрассі одружилися у 1895 році в Бостонському зоопарку в супроводі двох левів, пише Rock n Roll Bride. Їхні 400 гостей перебували на безпечній відстані.

А одне з перших весіль під водою відбулося у 1954 році в "Акварена Спрінгс" у місті Сан-Маркос, штат Техас. Колишня спортсменка з синхронного плавання Мері Бет Сенгер та колишній клоун-дайвер Боб Сміт захотіли одружитися там, де вони вперше зустрілися – під водою.

Щоб церемонія пройшла безпечно і гарно, знадобилося ретельне планування. У взутті нареченого був свинець для стійкості, а наречена одягла сталеві накладки на коліна, щоб бути більш рухливою.

А як вам весілля в натовпі незнайомців? Алан і Мерілін Макконнелл одружилися на каруселі на ярмарку штату Лос-Анджелес у 1969 році. Після цього вони щороку повторювали свої шлюбні обітниці на каруселі серед незнайомих їм людей.

