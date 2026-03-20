Як показало нещодавнє дослідження американського постачальника весільних послуг The Knot, ШІ зазіхнув на потаємне. Дедалі більше наречених використовують його для написання слів, якими вони обміняються біля вівтаря. Це вже не поодинока тенденція, а популярний весільний тренд.

Як молодята використовують штучний інтелект?

Дослідження показало, що понад третина заручених пар використовує ШІ для планування весілля, зокрема й складання своїх обітниць. І ця тенденція тільки посилиться у 2026 році. Пошук у Google за запитом "AI vows" покаже вам безліч корисних інструментів: від класичних та всім відомих ChatGPT або Gemini до безплатних генераторів обітниць, таких як CelebrateAlly, Provenance Weddings, Matched Hearts та Wedding One. Вони швиденько допоможуть вам написати весільні обітниці на основі історії вашої пари.

Тепер організатори весілля не тільки пропонують молодятам варіанти ресторанів, тортів та кольору оформлення свята, а також надають поради щодо правильного використання штучного інтелекту.



Штучний інтелект допомагає парам розставатися

Останнє дослідження від помічника для знайомств на базі штучного інтелекту Wingmate показує, що майже 41% людей, які ходять на побачення, використовували ШІ для створення повідомлень про розрив стосунків. А ще люди постійно звертаються до ШІ за допомогою у написанні вибачень.

У мережі бурхливо обговорюють цю тенденцію щодо використання ШІ у стосунках та її вплив на пари й поки що реакція у всіх майже однакова: використовувати штучний інтелект у таких інтимних речах, як романтичні стосунки, неприйнятно.

Що про це думають розпорядники весіль?

Організаторка весіль та спеціалістка з поновлення шлюбних обітниць з Великої Британії Елеонор Віллок розповіла Cosmopolitan, що зараз дуже сильно помітна присутність ШІ у весільних справах. Проте вона вважає, що використовувати штучний інтелект у підготовці до весілля — це не зовсім погана ідея. На її думку, ШІ просто варто залучати, як помічника, а не повноцінного автора обітниці.

