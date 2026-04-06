В Китае состоялась свадьба, молодожены и гости которой катались на тех самых машинах, которые опустошают выгребные ямы, пишет South China Morning Post. Угадайте, чья это была идея?

Как состоялась свадьба с ассенизаторскими машинами?

Китайский предприниматель Пан Хаонань превратил обычную свадьбу в целое шоу, которое завирусилось в сети. Он использовал вместо лимузинов девять ассенизаторских машин. Выбор такого экзотического транспорта был не случайным: парень продолжает семейное дело по очистке канализации и очень гордится своей профессией. Несмотря на то, что родители сначала были против такой идеи, сама невеста Ли Яцин поддержала креатив любимого.

Такой свадебный кортеж романтический. Я не думаю, что его работа сильно отличается от других. Он упорно работает, чтобы заработать деньги. Это то, что я ценю больше всего,

– говорит Ли.



Свадебный кортеж с ассенизаторскими машинами / World journal

Подготовка кортежа была тщательной: все машины вымыли до блеска и украсили традиционными красными цветами. Пан объяснил свой поступок желанием показать, что даже в "грязной и вонючей" индустрии работают достойные люди, а сама отрасль является очень стабильной.



Молодожены ехали на ассенизаторской машине / World journal

Пара для своей свадьбы выбрала яркие традиционные костюмы, которые очень подходили к их кортежу. История стала поводом для бурного обсуждения в сети. Одни пользователи восхищаются искренностью пары и креативом, а другие критикуют их за стремление к хайпу любой ценой.

Какие еще были самые странные свадьбы в истории?

Ассенизационные машины на свадьбе могут быть не самым странным моментом праздника. Как вам свадьба в клетке со львом? Шарлотта Виберг и Артур Сент-Андрасси поженились в 1895 году в Бостонском зоопарке в сопровождении двух львов, пишет Rock n Roll Bride. Их 400 гостей находились на безопасном расстоянии.

А одна из первых свадеб под водой состоялась в 1954 году в "Акварена Спрингс" в городе Сан-Маркос, штат Техас. Бывшая спортсменка по синхронному плаванию Мэри Бет Сэнгер и бывший клоун-дайвер Боб Смит захотели пожениться там, где они впервые встретились – под водой.

Чтобы церемония прошла безопасно и красиво, понадобилось тщательное планирование. В обуви жениха был свинец для устойчивости, а невеста надела стальные накладки на колени, чтобы быть более подвижной.

А как вам свадьба в толпе незнакомцев? Алан и Мэрилин Макконнелл поженились на карусели на ярмарке штата Лос-Анджелес в 1969 году. После этого они каждый год повторяли свои брачные обеты на карусели среди незнакомых им людей.

