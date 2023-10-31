Як розповіла жінка, представникам відділу освітніх лотерей Південної Кароліни, вона купила скретч-білет Fastest Road в останній момент.

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Першочергово вона хотіла купити каву, але потім в останній момент відчула, що треба придбати лотерейний білет.

У мене просто було передчуття. Я назвала це шостим почуттям,

– розповіла жінка.

Коли вона стерла захисний шар білета, то виявила, що стала володаркою виграшу у 2 мільйони долара. Тоді вона просто втратила дар мови.

Жінка не планує змінювати своє життя

За словами щасливої американки, вона не планує сильно змінювати своє життя і хоче працювати і надалі.

Щасливі випадковості, які допомагали людям виграти у лотерею

Раніше ми писали про чоловіка, який дозволив продавцю магазину обрати за нього лотерейний білет. Зрештою, він приніс чоловіку аж 10 мільйонів доларів.

Інший американець також виграв у лотерею. Сталося це просто у його день народження.

Математики Девід Кушинг і Девід Стюарт змогли з'ясувати секрет майже 100% перемоги у лотерею. Вони вирахували певну послідовність чисел, яку повинні вибрати гравці Національної лотереї, щоб завжди вигравати. На їхню думку, купівля 27 квитків з використанням їхньої послідовності чисел означає, що на одному з квитків гарантовано опиняться щонайменше 2 виграшні номери. Однак вони не гарантують виграш джекпоту щоразу – тільки те, що ви виграєте приз.