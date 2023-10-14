Чоловік придбав 2 лотерейні білети у продуктовому магазині Signal, розташованому на Еш-стріт у місті Баффало. З ними він вирушив додому.

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Кохана не одразу повірила чоловіку

Поки американець чекав дружину з роботи, вирішив стерти захисне поле і перевірити, виграв щось чи ні. Його здивуванню не було меж, коли один з цих білетів приніс йому виграш у 100 тисяч доларів, станом на 14 жовтня це близько 3,75 мільйона гривень. Чоловік одразу ж зателефонував коханій, аби повідомити їй щасливу звістку. "Та ти жартуєш", – такою була її перша реакція.

Коли дружина щасливчика прийшла додому, то скористалася спеціальним додатком Missouri Lottery, аби відсканувати білет та остаточно перевірити виграш. "Це був неймовірний день народження", – наголосив чоловік. За його словами, частину призових грошей він витратить на омріяну сімейну відпустку.

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