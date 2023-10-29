Американець не міг повірити своєму щастю, коли побачив, що виграв приз у 1 мільйон доларів.

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Свій щасливий лотерейний білет він купив в автоматі. Наступного дня в магазині йому сказали, що він виграв 1 мільйон доларів у розіграші попередньої ночі.

На квитку Гутьєрреса були присутні всі 5 білих кульок у розіграші: 16–34–46–55–67, не вистачало лише числа Powerball, 14. Гутьєррес сказав, що майже вибрав 14 для числа Powerball, але в останній момент змінив його на 19.

Куди щасливчик витратить гроші

За словами чоловіка, виграш він спрямує на розширення малого бізнесу.

Інші щасливі випадковості, які допомогли виграти у лотерею

Чоловік зі штату Кентуккі чоловік зірвав куш у лотерею. Свій щасливий лотерейний білет він купив абсолютно випадково. Того дня він просто робив покупки у магазині для своєї мами.

А ще один щасливчик дозволив продавцю магазину вибрати для нього лотерейний білет. У це важко повірити, але він приніс чоловіку аж 10 мільйонів доларів. Інший американець також виграв у лотерею. Сталося це просто у його день народження.

Додамо, що щастить не лише американцям. Не так давно переселенець з Донбасу Олександр зірвав свій перший в житті куш у лотереї. Він двічі втратив дім через російських загарбників.