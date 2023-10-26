Щасливчика звати Крістофер Нопп. Він розповів представникам лотереї Кентуккі, що того дня просто виконував доручення своєї матері, купуючи продукти.

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Аж раптом він зупинився біля магазину Five Star на Мейн-стріт у Лівані. Нопп сказав, що покупець, який стояв попереду нього в черзі, купив лотерейний білет Cash Eruption на суму 5 доларів, що надихнуло його зробити те саме.

Він видряпав штрих-код квитка та просканував його. З’ясувалося, що він виграв головний приз у розмірі 75 000 доларів.

До чого тут карма

Чоловік вірить, що без карми тут не обійшлося, адже днями він допоміг незнайомцю, давши йому 20 доларів. незнайомець повернув йому цю ж суму, але іншими купюрами. І цю купюру щасливчик використав, щоб купити свій виграшний квиток. Нопп зізнався, що його виграш піде на погашення боргів і купівлю нового будинку.

Раніше чоловік з Каліфорнії випадково виграв 10 мільйонів доларів завдяки продавцю. Річ у тім, що щасливчик дозволив продавцю магазину вибрати для нього лотерейний білет.

А ще одна жінка виграла у лотерею, використавши незвичний трюк. Цим вона здивувала навіть представників лотереї.