Але виграшний білет вона випадково викинула до смітника ще у 1991 році.

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Річ у тім, що багато років тому вона придбала лотерейний білет New York Lotto і забула його перевірити. Вона залишила його на тумбочці разом з іншими білетами, а потім випадково викинула все у смітник.

Валенті дізналася про свою перемогу, побачивши виграшні номери в газеті. Прийшовши додому, вона кинулася за своїм білетом, але не знайшла його.

Моя сусідка, яка ніколи в житті, за весь час, що я там живу, не виносила моє сміття на вулицю, зробила це,

– розповіла пізніше американка.

На жаль, коли вона почала пошуки білета, сміттєві контейнери вже були порожніми. Відчайдушна жінка звернулася до юристів для консультації, але їй сказали, що для отримання призу необхідно мати матеріальний лотерейний білет. Навіть записи з камер спостереження, які були встановлені в магазині, виявилися не зарадили ситуації.

"Я була в повному розладі. Я довго хворів через це", – згадала жінка.

Яка доля спіткала приз

17 липня 1992 року джекпот лотереї New York Lotto повернули до фонду лотереї штату. Непотрібний приз став рекордним за величиною за всю історію Нью-Йорка.

Попри випадок 30-річної давнини, американка продовжує наполегливо грати в лотерею. Але все, що вона отримує – це безплатна гра або кілька доларів.

Раніше ми писали про жінку, яка виграла джекпот у казино. Але замість рекордного призу вона отримала безкоштовний обід і все.