Но выигрышный билет она случайно выбросила в мусорку еще в 1991 году.

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Дело в том, что много лет назад она приобрела лотерейный билет New York Lotto и забыла его проверить. Она оставила его на тумбочке вместе с другими билетами, а затем случайно выбросила все в помойку.

Валентине узнала о своей победе, увидев выигрышные номера в газете. Придя домой, она бросилась за своим билетом, но не нашла его.

Моя соседка, которая никогда в жизни, за все время, что я там живу, не выносила мой мусор на улицу, сделала это,

– рассказала позже американка.

К сожалению, когда она начала поиски билета, мусорные контейнеры уже пустовали. Отчаянная женщина обратилась к юристам для консультации, но ей сказали, что для получения приза необходимо иметь материальный лотерейный билет. Даже записи с камер наблюдения, которые были установлены в магазине, оказались не помогли ситуации.

"Я была в полном расстройстве. Я долго болел из-за этого", – вспомнила женщина.

Какая судьба постигла приз

17 июля 1992 года джекпот лотереи New York Lotto был возвращен в фонд лотереи штата. Ненужный приз стал рекордным по величине за всю историю Нью-Йорка.

Несмотря на случай 30-летней давности, американка продолжает упорно играть в лотерею. Но все, что она получает – это бесплатная игра или несколько долларов.

Раньше мы писали о женщине, выигравшей джекпот в казино. Но вместо рекордного приза она получила бесплатный обед и все.