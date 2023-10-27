Но выигрышный билет она случайно выбросила в мусорку еще в 1991 году.
Смотрите также "Просто не могла поверить": гонщица и самая быстрая женщина планеты сорвала куш в казино
Дело в том, что много лет назад она приобрела лотерейный билет New York Lotto и забыла его проверить. Она оставила его на тумбочке вместе с другими билетами, а затем случайно выбросила все в помойку.
Валентине узнала о своей победе, увидев выигрышные номера в газете. Придя домой, она бросилась за своим билетом, но не нашла его.
Моя соседка, которая никогда в жизни, за все время, что я там живу, не выносила мой мусор на улицу, сделала это,
– рассказала позже американка.
К сожалению, когда она начала поиски билета, мусорные контейнеры уже пустовали. Отчаянная женщина обратилась к юристам для консультации, но ей сказали, что для получения приза необходимо иметь материальный лотерейный билет. Даже записи с камер наблюдения, которые были установлены в магазине, оказались не помогли ситуации.
"Я была в полном расстройстве. Я долго болел из-за этого", – вспомнила женщина.
Какая судьба постигла приз
17 июля 1992 года джекпот лотереи New York Lotto был возвращен в фонд лотереи штата. Ненужный приз стал рекордным по величине за всю историю Нью-Йорка.
Несмотря на случай 30-летней давности, американка продолжает упорно играть в лотерею. Но все, что она получает – это бесплатная игра или несколько долларов.
Раньше мы писали о женщине, выигравшей джекпот в казино. Но вместо рекордного приза она получила бесплатный обед и все.