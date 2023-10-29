Американец не мог поверить своему счастью, когда увидел, что выиграл приз в 1 миллион долларов.

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Свой счастливый лотерейный билет он купил в автомате. На следующий день в магазине ему сказали, что он выиграл 1 миллион долларов в розыгрыше предыдущей ночью.

На билете Гутьерреса присутствовало все 5 белых шаров в розыгрыше: 16–34–46–55–67, не хватало только числа Powerball, 14. Гутьеррес сказал, что почти выбрал 14 для числа Powerball, но в последний момент сменил его на 19.

Куда счастливчик потратит деньги

По словам мужчины, выигрыш он направит на расширение малого бизнеса.

Другие счастливые случайности, которые помогли выиграть лотерею

Добавим, что удается не только американцам. Не так давно переселенец из Донбасса Александр сорвал свой первый в жизни куш в лотерее. Он дважды потерял дом из-за русских захватчиков.