Американец не мог поверить своему счастью, когда увидел, что выиграл приз в 1 миллион долларов.

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Свой счастливый лотерейный билет он купил в автомате. На следующий день в магазине ему сказали, что он выиграл 1 миллион долларов в розыгрыше предыдущей ночью.

На билете Гутьерреса присутствовало все 5 белых шаров в розыгрыше: 16–34–46–55–67, не хватало только числа Powerball, 14. Гутьеррес сказал, что почти выбрал 14 для числа Powerball, но в последний момент сменил его на 19.

Куда счастливчик потратит деньги

По словам мужчины, выигрыш он направит на расширение малого бизнеса.

Другие счастливые случайности, которые помогли выиграть лотерею

Человек из штата Кентукки мужчина сорвал куш в лотерею. Свой счастливый лотерейный билет он купил совершенно случайно. В тот день он просто совершал покупки в магазине для своей мамы.

А еще один счастливчик разрешил продавцу магазина выбрать для него лотерейный билет. В это трудно поверить, но он принес мужчине 10 миллионов долларов. Другой американец также выиграл в лотерею. Случилось это прямо в его день рождения.

Добавим, что удается не только американцам. Не так давно переселенец из Донбасса Александр сорвал свой первый в жизни куш в лотерее. Он дважды потерял дом из-за русских захватчиков.