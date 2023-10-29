Американец не мог поверить своему счастью, когда увидел, что выиграл приз в 1 миллион долларов.
Смотрите также Роковая ошибка: женщина, выигравшая 12 миллионов долларов в лотерею, так и не получила свой приз
Свой счастливый лотерейный билет он купил в автомате. На следующий день в магазине ему сказали, что он выиграл 1 миллион долларов в розыгрыше предыдущей ночью.
На билете Гутьерреса присутствовало все 5 белых шаров в розыгрыше: 16–34–46–55–67, не хватало только числа Powerball, 14. Гутьеррес сказал, что почти выбрал 14 для числа Powerball, но в последний момент сменил его на 19.
Куда счастливчик потратит деньги
По словам мужчины, выигрыш он направит на расширение малого бизнеса.
Другие счастливые случайности, которые помогли выиграть лотерею
- Человек из штата Кентукки мужчина сорвал куш в лотерею. Свой счастливый лотерейный билет он купил совершенно случайно. В тот день он просто совершал покупки в магазине для своей мамы.
- А еще один счастливчик разрешил продавцу магазина выбрать для него лотерейный билет. В это трудно поверить, но он принес мужчине 10 миллионов долларов. Другой американец также выиграл в лотерею. Случилось это прямо в его день рождения.
Добавим, что удается не только американцам. Не так давно переселенец из Донбасса Александр сорвал свой первый в жизни куш в лотерее. Он дважды потерял дом из-за русских захватчиков.