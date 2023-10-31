Как рассказала женщина, представителям отдела образовательных лотерей Южной Каролины, она купила скретч-билет Fastest Road в последний момент.

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Первоначально она хотела купить кофе, но потом в последний момент почувствовала, что нужно купить лотерейный билет.

У меня просто было предчувствие. Я назвала это шестым чувством,

– рассказала женщина.

Когда она стерла защитный слой билета, то обнаружила, что стала обладательницей выигрыша в 2 миллиона доллара. Тогда она просто потеряла дар речи.

Женщина не планирует менять свою жизнь

По словам счастливой американки, она не планирует сильно менять свою жизнь и хочет работать и дальше.

Счастливые случайности, которые помогали людям выиграть в лотерею

Раньше мы писали о мужчине, который разрешил продавцу магазина выбрать за него лотерейный билет. В конце концов, он принес мужчине 10 миллионов долларов.

Другой американец также выиграл в лотерею. Случилось это прямо в его день рождения.

Математики Дэвид Кушинг и Дэвид Стюарт смогли узнать секрет почти 100% победы в лотерею. Они вычислили определенную последовательность чисел, которую должны выбрать игроки Национальной лотереи, чтобы всегда выигрывать. По их мнению, покупка 27 билетов с использованием их последовательности чисел означает, что на одном из билетов гарантированно окажутся по меньшей мере 2 выигрышных номера. Однако они не гарантируют выигрыш джекпота каждый раз – только то, что вы выиграете приз.