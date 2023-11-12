У це важко повірити, але у випадку цієї американки, карма спрацювала миттєво!

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Як зізналася жінка представникам лотереї Вірджинії, вона була в магазині 7-Eleven на Walnut Drive у Честері, коли покупець перед нею мав проблеми з оплатою її продуктів. Жінка заплатила за продукти іншого клієнта, а коли настала її черга за прилавком, вона вирішила спробувати лотерейний білет Strike It Rich.

Квиток виявився виграшним. Вона зірвала джекпот у 150 тисяч доларів. Одразу після виграшу вона помітила веселку в небі. Наразі невідомо, куди американка витратить свій приз.



Жінка допомогла перехожому і виграла у лотереї / Фото UPI

Вражає, але раніше в американському штаті Кентуккі чоловік зірвав куш у лотерею. Він не міг повірити своєму щастю, адже купив лотерейний білет абсолютно випадково. А днями він допоміг незнайомцю, давши йому 20 доларів.

Фантастичні випадки, коли люди вигравали у лотерею

В Італії безхатько виграв у лотерею аж 37 тисяч євро. На жаль, він не може отримати жодної копійки. Річ у тім, що для отримання виплат потрібна картка соціального страхування, якої він не має.

А от ще одна американка зірвала куш у лотереї за допомогою "шостого чуття". Вона хотіла купити чашку кави у магазині, а в підсумку виграла 2 мільйони доларів.

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