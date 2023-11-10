Як зазначили на сайті державних лотерей, вже третій тираж поспіль два великих джекпоти у "Лото-Забава" дістаються жінкам.

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Мовиться про призи у 300 000 гривень та 190 000 гривень.

Українки, які вигравали у лотерею останнім часом

75-річна пенсіонерка з Києва, на ім'я Людмила Іванівна

Жінка зізналася, що бере участь з перших тиражів, але це її перший великий виграш. Їй пощастило виграти 300 000 гривень.

Я розплакалась, бо навіть не сподівалась, що мені коли-небудь пощастить виграти такі великі гроші,

– розповіла Людмила Іванівна.

Олена Миколаївна з міста Суми

46-річна домогосподарка стала щасливою володаркою 190 000 гривень.

"Я дивилась ефір та чекала від ведучого інформацію, що виграла приз „Великої гри“ та номер виграшного білета. Коли почула, що виграшний білет куплено у Сумській області, серце шалено закалатало, а коли я звірила номер білета, то не змогла стримати емоцій почала стрибати від радості", – зазначила Олена.

Раніше ми вже писали про пенсіонерку з Дніпра, яка виграла 190 000 гривень у "Лото-Забава". Жінка зізналася, що грає у лотерею вже протягом 14 років заради розваги. І от нарешті їй пощастило.

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