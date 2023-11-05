Любов Сергіївна придбала один білет, який виявився виграшним.

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Жінка зізналася, що грає у лотерею вже протягом 14 років. Робить вона це виключно заради розваги.

Участь у "Лото-Забава" – мій спосіб знайти трохи радості у повсякденному житті,

– зазначила Любов Сергіївна.

Про що мріє бабуся

Вона зізналася представникам лотереї, що завжди мріяла побувати у Парижі. І можливо саме цей виграш піде на здійснення цієї мрії. Пенсіонерка каже, що успіх може стати натхненням для інших учасників "Лото-Забава".

Раніше удача посміхнулася ще одному українцю. Переселенець з Донбасу Олександр, який двічі втратив дім через російських загарбників, зірвав куш у лотереї. Для нього гра також стала чи не єдиною розрадою та розвагою у такі непрості часи.

Олександр зізнався, що тепер чекає, коли зможе отримати звістку про перемогу. Чоловік мріє повернутись до української Горлівки.

Ми віримо, що його мрія та мрія всіх українців скоро здійсниться. А щоб це сталося якомога швидше, закликаємо допомагати Збройним Силам України, які щодня наближають нашу перемогу!