У всьому винна бюрократія, яка існує в Італії. Річ у тім, що для отримання виплат потрібна картка соціального страхування.

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Її безхатько, на жаль, немає. Відомо, що чоловік родом з околиць Барі, він живе в основному в районі Сенігаллія в графстві Анкона, іноді спить просто неба, а іноді користується соціальним житлом. Зараз Карітас намагається виправити ситуацію і змінити своє життя на краще.

Як безхатько виграв у лотерею

Чоловік, на ім'я Джанлуїджі Кассано грав у лотереї SuperEnalotto. Свій щасливий білет він купив за 1,5 євро. Його хитрість полягала у тому, що чоловік використовував одні і ті самі 7 номерів протягом тривалого часу. І зрештою, він таки вгадав правильний набір. Він також вгадав 4 числа та Superstar і таким чином виграв 37 045 євро, як і вісім інших щасливчиків.

Щоб отримати гроші, чоловіку потрібна медична картка, якої він немає. Наразі у нього є тільки податковий номер старого формату, але він не підходить.

Люди, які також виграли, але не змогли забрати свій приз

Для того, аби 100% отримати свій виграш потрібно грати лише на офіційних майданчиках та ретельно обирати ігрового провайдера. Так ви гарантуєте собі безпеку та цілковиту насолоду від гри!