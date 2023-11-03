У всьому винна бюрократія, яка існує в Італії. Річ у тім, що для отримання виплат потрібна картка соціального страхування.
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Її безхатько, на жаль, немає. Відомо, що чоловік родом з околиць Барі, він живе в основному в районі Сенігаллія в графстві Анкона, іноді спить просто неба, а іноді користується соціальним житлом. Зараз Карітас намагається виправити ситуацію і змінити своє життя на краще.
Як безхатько виграв у лотерею
Чоловік, на ім'я Джанлуїджі Кассано грав у лотереї SuperEnalotto. Свій щасливий білет він купив за 1,5 євро. Його хитрість полягала у тому, що чоловік використовував одні і ті самі 7 номерів протягом тривалого часу. І зрештою, він таки вгадав правильний набір. Він також вгадав 4 числа та Superstar і таким чином виграв 37 045 євро, як і вісім інших щасливчиків.
Щоб отримати гроші, чоловіку потрібна медична картка, якої він немає. Наразі у нього є тільки податковий номер старого формату, але він не підходить.
Люди, які також виграли, але не змогли забрати свій приз
- Жінка, на ім'я Джанет Валенті придбала 30 років тому виграшний лотерейний білет, який міг принести їй 12 мільйонів доларів джекпоту, але випадково викинула його. Їй так і не вдалося довести, що саме вона є переможницею.
- А ще одна жінка виграла джекпот у казино. Але замість рекордного призу вона отримала безкоштовний обід і все.
Для того, аби 100% отримати свій виграш потрібно грати лише на офіційних майданчиках та ретельно обирати ігрового провайдера. Так ви гарантуєте собі безпеку та цілковиту насолоду від гри!