У всьому винна бюрократія, яка існує в Італії. Річ у тім, що для отримання виплат потрібна картка соціального страхування.

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Її безхатько, на жаль, немає. Відомо, що чоловік родом з околиць Барі, він живе в основному в районі Сенігаллія в графстві Анкона, іноді спить просто неба, а іноді користується соціальним житлом. Зараз Карітас намагається виправити ситуацію і змінити своє життя на краще.

Як безхатько виграв у лотерею

Чоловік, на ім'я Джанлуїджі Кассано грав у лотереї SuperEnalotto. Свій щасливий білет він купив за 1,5 євро. Його хитрість полягала у тому, що чоловік використовував одні і ті самі 7 номерів протягом тривалого часу. І зрештою, він таки вгадав правильний набір. Він також вгадав 4 числа та Superstar і таким чином виграв 37 045 євро, як і вісім інших щасливчиків.

Щоб отримати гроші, чоловіку потрібна медична картка, якої він немає. Наразі у нього є тільки податковий номер старого формату, але він не підходить.

Люди, які також виграли, але не змогли забрати свій приз

Жінка, на ім'я Джанет Валенті придбала 30 років тому виграшний лотерейний білет, який міг принести їй 12 мільйонів доларів джекпоту, але випадково викинула його. Їй так і не вдалося довести, що саме вона є переможницею.

А ще одна жінка виграла джекпот у казино. Але замість рекордного призу вона отримала безкоштовний обід і все.

Для того, аби 100% отримати свій виграш потрібно грати лише на офіційних майданчиках та ретельно обирати ігрового провайдера. Так ви гарантуєте собі безпеку та цілковиту насолоду від гри!

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