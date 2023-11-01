Адже її сон виявився пророчим. Вона дійсно зірвала джекпот у лотерею.

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Щасливчики 78-річний Чарльз Вольтуіс і його дружина Джин із міста Іонія, штат Мічиган, є постійними учасниками лотереї Powerball. Вони обов'язково купують білет на кожен тираж.

Я зателефонував дочці й попросив її перевірити та дізнатися, який приз можна отримати за збіг п'яти номерів. Я почув її голос, який говорив, що я виграв мільйон доларів,

– розповів він співробітникам Мічиганської лотереї.

Щасливий пенсіонер розбудив свою дружину і повідомив їй, що вони щойно виграли джекпот. Однак Джин подумала, що чоловік просто розігрує її. Вона швидко заснула знову.

"Коли вона розплющила очі, то сказала мені, що їй наснилося, ніби ми виграли в лотерею, і я сказав, що ми й справді виграли. Дорога, це був не сон, ми виграли 1 мільйон доларів", – розповів Чарльз.

Куди пара планує витратити приз

Тепер подружня пара має намір купити на свій виграш новий комплект коліс, а також погасити заборгованість за будинок.



Жінка прокинулася і стала мільйонеркою / Фото Daily Star

У США жінка довірилася інтуїції та замість кави купила лотерейний білет. Одного дня вона зайшла в магазин Express на White Horse Road і виграла 2 мільйони доларів.

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