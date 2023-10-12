Як розповіла жінка, інцидент трапився в американському Resorts World Casino.

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Коли на автоматі висвітилася сума призу – 42 949 672 мільйони доларів – жінка не могла повірити, що це правда. Адміністрація казино сказала їй прийти наступного дня. Жінка з'явилася біля казино наступного дня, але виявилося, що замість мільйонів вона може забрати тільки обід.

Чому так сталося

За рішенням ігрової комісії штату Нью-Йорк, виявилось, що автомат на якому грала жінка, був несправний і насправді вона виграла лише 2,25 долара. Автомат мав застереження про те, що "несправності анулюють усі виплати та ігри", і в результаті комісія заявила, що за законом їй віддадуть лише те, що вона фактично виграла.

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Раніше ми писали, що турок на Кіпні зірвав куш у казино, але замість виграшу його змусили заплатити штраф. Сталося це через те, що туркам-кіпріотам заборонено заходити в казино на півночі острівної держави. Попри заборону, чоловік провів 7 годин у казино Merit в Нікосії, вигравши загалом 2 262 000 TL (78 540 євро).

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