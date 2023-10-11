Пара дізналася про виграш, коли відпочивала з друзями. Раптом чоловік помітив на своєму мобільному телефоні повідомлення від Національної лотереї.

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Дружина порадила передзвонити представникам лотереї й все перевірити. Зрештою виявилося, що пара виграла у лотерею 1 мільйон фунтів стерлінгів (тобто 44 925 000 гривень). Тоді пара разом з друзями скасували заплановану екскурсію та пішли у бар з друзями. Вони пили святкові коктейлі та раділи своїй вдачі, що цілком логічно.



Пара, яка виграла мільйон / Фото Daily Star

Перша покупка у статусі мільйонерів

Однак не це була перша покупка пари у статусі мільйонерів. Карен пояснила, що після виграшу захотіла купити набір пухових ковдр, які були у готелі, де вони зупинилися.

Пухові ковдри в будинку відпочинку були просто приголомшливими, набагато кращими, ніж наші домашні. Тому, щойно я дізналася, що ми виграли, я зв'язалася з власниками, щоб дізнатися, де вони їх купують. Можливо, це не найочевидніша перша покупка для лотерейного мільйонера, але ідеальна ковдра – це та розкіш, яку я хотіла,

– розповіла британка.

З цією незвичайною першою покупкою вони перейшли до більш традиційних способів використання своїх грошей.

Куди пара витратить гроші

Карен зазначила, що вони вже виплатили іпотечний кредит і планують купити кілька автомобілів. Також подружжя допоможе своїм рідним.

Цікаво, що попри шалений виграш, подружжя планує залишитися на роботі.



Подружжя мільйонерів / Фото Daily Star