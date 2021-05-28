Як влаштований гральний бізнес у Німеччині: особливості законодавства

Попри те, що азартні ігри є дуже популярною розвагою у Німеччині, сфера гемблінгу доволі суворо регулюється законодавством. Але на тутешній гральний ринок вже чекають суттєві зміни.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про особливості азартного ринку у Німеччині та перспективи його розвитку на найближчі роки.

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Історія

Історія азартних ігор у Німеччині сягає 14 століття – саме тоді у Європі з'явилися карткові ігри, які дуже швидко стали популярними. Німецьке місто Ульм навіть стало центром виробництва гральних карт – звідти їх експортували до інших європейських країн.

Також наприкінці 14 століття у Вюрцбурзі та Франкфурті-на-Майні були спеціалізовані будинки, де грали в деякі азартні ігри. Справжні казино з'явилися у Німеччині пізніше – на початку 19 століття, проте невдовзі їх заборонили.

Протягом років азартні ігри в Німеччині кілька разів оголошували поза законом, і знову легалізували. Зокрема, у 1933 році їх дозволили, проте вже наприкінці Другої світової війни усі казино знову довелося зачинити. Вони відновили роботу лише у 1950-х роках. Разом із казино у середині 20 століття законними і популярними стали й інші азартні розваги – лотереї та ставки на спорт.

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Законодавство

Основною правовою базою, що регулює азартні ігри у Німеччині, є Державний договір про азартні ігри 2012-го року, прийнятий усіма 16 штатами. У ньому викладені головні цілі та елементи регулювання гемблінгу – захист прав споживачів, попередження шахрайства та боротьба з чорним ринком азартних ігор. Цей документ передбачає державну монополію на проведення лотерей, заборону на діяльність онлайн-казино та описує процес ліцензування.

Крім того, разом із Державним договором про азартні ігри та окремими законами штатів для регулювання гемблінгу застосовують ще й інші нормативні документи, зокрема Закони про казино, Закон про регулювання торгівлі, Постанову про азартні ігри, Закон про скачки та лотереї тощо.



Найвідоміше казино Німеччини – Baden-Baden Casino / Фото Bavarian ClockWorks

У Німеччині немає вичерпного списку дозволених та заборонених азартних ігор, але деякі з них визначені законодавством такими, що підпадають під державне регулювання. Сюди входять: покер, ставки на спортивні події та кінні перегони, ігри в казино, гральні автомати, лотереї, бінго.

Ліцензії на гральний бізнес видає влада штату. У кожному окремому регіоні діють свої правила отримання ліцензій та певні обмеження щодо виду гральної діяльності, кількості ліцензій, місця розташування грального закладу тощо.

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Найближчі зміни

1 липня 2021 року у силу має вступити новий Державний договір про азартні ігри, який автоматично зробить недійсним аналогічний документ 2012 року. Він вперше дозволить ліцензованим операторам онлайн-казино провадити діяльність по всій країні. До цього віртуальні казино були доступні лише на території федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн.

Новий закон доволі суворо регламентує діяльність онлайн-казино і містить багато жорстких умов та обмежень, що стосуються розміру ставок гравців, максимальної місячної суми, внесеної ними на рахунок, та багатьох інших аспектів.

Перспективи розвитку грального ринку

Попри свою суворість, новий Державний договір про азартні ігри може суттєво розширити гральну індустрію Німеччини. Ймовірно, що єдиний для всієї країни регламент зможе зменшити кількість "чорних" казино та забезпечити безпеку гемблерів під час ігрового процесу.

Експерти прогнозують збільшення грального ринку у найближчі роки, адже він є привабливим для іноземних операторів. У сумі нові онлайн-казино та наземні гральні заклади, які доволі успішно працюють, забезпечать набагато більші податкові надходження до бюджету країни.

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Для цікавого дозвілля та задоволення від процесу абсолютно неважливо, де саме ви граєте, – у наземному казино чи віртуальному.