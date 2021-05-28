Как устроен игорный бизнес в Германии: особенности законодательства

Несмотря на то, что азартные игры являются очень популярным развлечением в Германии, сфера гемблинга довольно строго регулируется законодательством. Но здешний игорный рынок уже ждут существенные изменения.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают об особенностях азартного рынка в Германии и перспективах его развития в ближайшие годы.

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История

История азартных игр в Германии началась еще в 14 веке – именно тогда в Европе появились карточные игры, которые очень быстро стали популярными. Немецкий город Ульм даже стал центром производства игральных карт – оттуда их экспортировали в другие европейские страны.

Также в конце 14 века в Вюрцбурге и Франкфурте-на-Майне были специализированные дома, где играли в некоторые азартные игры. Настоящие казино появились в Германии позже – в начале 19 века, однако вскоре их запретили.

На протяжении многих лет азартные игры в Германии несколько раз объявляли вне закона, и снова легализовали. В частности, в 1933 году их разрешили, однако уже в конце Второй мировой войны все казино снова пришлось закрыть. Они возобновили работу только в 1950-х годах. Вместе с казино в середине 20 века законными и популярными стали и другие азартные развлечения – лотереи и ставки на спорт.

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Законодательство

Основной правовой базой, регулирующей азартные игры в Германии, является Государственный договор об азартных играх 2012 года, принятый всеми 16 штатами. В нем изложены основные цели и элементы регулирования гемблинга – защита прав потребителей, предупреждение мошенничества и борьба с черным рынком азартных игр. Этот документ предусматривает государственную монополию на проведение лотерей, запрет на деятельность онлайн-казино, а также описывает процесс лицензирования.

Кроме того, вместе с Государственным договором об азартных играх и отдельными законами штатов для регулирования гемблинга применяют еще и другие нормативные документы, в частности Законы о казино, Закон о регулировании торговли, Постановление об азартных играх, Закон о скачках и лотереях и другие.



Самое известное казино Германии – Baden-Baden Casino / Фото Bavarian ClockWorks

В Германии нет исчерпывающего списка разрешенных и запрещенных азартных игр, но некоторые из них определяются законодательством как те, что подпадают под государственное регулирование. Сюда входят: покер, ставки на спортивные события и скачки, игры в казино, игровые автоматы, лотереи, бинго.

Лицензии на игорный бизнес выдает правительство штата. В каждом отдельном регионе действуют свои правила получения лицензий и определенные ограничения относительно вида игровой деятельности, количества лицензий, места расположения игорного заведения и тому подобное.

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Ближайшие изменения

1 июля 2021 года в силу должен вступить новый Государственный договор об азартных играх, который автоматически сделает недействительным аналогичный документ 2012 года. Он впервые позволит лицензированным операторам онлайн-казино осуществлять деятельность по всей стране. До этого виртуальные казино были доступны только на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Новый закон довольно строго регламентирует деятельность онлайн-казино и содержит много жестких условий и ограничений, касающихся размера ставок игроков, максимальной месячной суммы, внесенной ими на счет, и многих других аспектов.

Перспективы развития игорного рынка

Несмотря на свою строгость, новый Государственный договор об азартных играх может существенно расширить игровую индустрию Германии. Вероятно, что единый для всей страны регламент сможет уменьшить количество «черных» казино и обеспечить безопасность гемблеров во время игрового процесса.

Эксперты прогнозируют увеличение игорного рынка в ближайшие годы, ведь он является довольно привлекательным для иностранных операторов. В сумме новые онлайн-казино и наземные игорные заведения, которые успешно работают, обеспечат гораздо большие налоговые поступления в бюджет страны.

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Для интересного досуга и удовольствия от процесса совершенно неважно, где именно вы играете – в наземном казино или виртуальном.