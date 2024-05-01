Люди дізналися, як насправді готують гамбургери в McDonald's, і були здивовані

Гамбургер – одна з найпопулярніших позицій у мережі ресторанів McDonald's. І ми впевнені, що кожен з вас хоча б раз у житті ставив собі питання: як він виходить такий соковитий та смачний.

Завісу таємниці привідкрив ютуб-канал How It's Made ("Як це зроблено"). Саме там показали процес виробництва від початку т до кінця.

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Закадровий голос розповів, що яловича котлета – це наріжний камінь гамбургера McDonald's, і все починається з вибору яловичини. За інформацією в ролику, щойно яловичина надходить на переробний завод, її ретельно оглядають. З м'яса видаляють плівку, жир, хрящі та кістки, після чого його відправляють у м'ясорубку.

McDonald's використовує точну суміш яловичих шматків, включно зі стегенцем, округлою частиною та вирізкою, щоб створити ідеальний баланс смаку та текстури,

– пояснюють у ролику.

Щоб посилити смак фаршу, його змішують із сіллю, перцем та іншими приправами, щоб "посилити смак". Далі йде процес, який називають порціонуванням і формуванням. Завдяки йому, всі котлети виходять одного розміру і товщини. Для цього використовується спеціальна машина, куди відправляється фарш. Коли котлети сформовані, їх смажать, використовуючи унікальний процес під назвою безперервний гриль.

"Гриль нагрівається до високої температури, і котлети обсмажуються з кожного боку протягом певного часу. Цей метод допомагає зберегти аромат і сік, надаючи гамбургеру ідеального смаку. Потім котлети поміщають у шафу для підігріву, яка підтримує ідеальну температуру доти, доки вони не будуть готовими до подачі", – підкреслюється в ролику.

Реакція користувачів мережі

Цей відеоролик викликав здивування у глядачів. Чимало користувачів скептично поставилися до того, що їм показали.

"Якщо це відео не схвалено McDonald's... Я не знаю, що це може бути за відео",

"Я вважаю, що це відео неймовірно вводить в оману: більш ніж половина знятого матеріалу не присвячена продуктам McDonald's, а є простими відеоматеріалами",

"Мене начебто намагаються загіпнотизувати, повторюючи одні й ті самі 5 рядків знову і знову".

Раніше австралієць заявив, що ніколи більше не буде їсти McDonald's. Такого висновку він дійшов, знайшовши старий чизбургер.

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